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В Украине появится общегосударственная кризисная "горячая линия": зачем она нужна

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 16:26
В Украине появится общегосударственная кризисная "горячая линия": зачем она нужна Фото: Олег Немчинов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине презентовали концепцию общегосударственной кризисной "горячей линии". Соответствующий проект распоряжения ближайшее время будет вынесен на заседание Кабинета министров.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в своем Telegram.

"Для оперативного и своевременного информирования населения Украины функционал правительственного контактного центра будет расширен: для всех центральных органов исполнительной власти появляется возможность использования такой дополнительной опции работы УКЦ как кризисная "горячая линия", - отметил министр.

Указано, что в случае возникновения кризисной ситуации население будут оперативно информировать официальными данными Кабмина.

"Граждане получают возможность непосредственно и быстро из правительственного первоисточника узнавать полную и достоверную информацию. Наличие информационной кризисной линии является чрезвычайно важным средством противодействия распространению различных фейков", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект распоряжения представят в ближайшее время на рассмотрение правительства.

Напомним, бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин считает, что нужно вводить санкции за фейки. Именно государственные органы вводить наказание за фейки не могут априори.

Как писало РБК-Украина, в Украине запустят Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, который будет бороться с фейками.

Кроме того, Центр противодействия дезинформации будет оценивать медийные угрозы и показывать, какие фейки распространяются в украинском информационном пространстве.

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