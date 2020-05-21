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В Україні може з'явитися міністр з питань оборонно-промислової політики

Новини » Політика     21.05.2020 - 20:08
В Україні може з'явитися міністр з питань оборонно-промислової політики
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Нова посада пропонується для реформування "Укроборонпрому"

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов пропунує створити посаду віце-прем’єра - міністра з питань оборонно-промислової політики (ОПК). Обговорення відбувалося в рамках зустрічі Данілова з представниками найбільших підприємств авіаційної галузі.

Про це повідомляє прес-служба РНБО в Facebook.

Також Данілов заявив про необхідність розробки довгострокової державної авіаційної програми та забезпеченні вітчизняних підприємств державними замовленнями.

"На думку представників авіаційної галузі, державний концерн "Укроборонпром" показав недостатню ефективність в управлінні державними авіаційними підприємствами, а поспішна корпоратизація окремих підприємств без урахування принципів державної військово-промислової політики може призвести до негативних наслідків", - повідомили в РНБО.

Нагадаємо, і раніше Данилов виступав за впровадження посади віце-прем'єра з питань ОПК та космічної галузі. На його думку, це допоможе реформувати "Укроборонпром".Тоді він нагадав, що реформа "Укроборонпрому" передбачена рішенням РНБО про оборонне замовлення на найближчі три роки. При цьому виконання завдань покладено на Кабінет міністрів.

Як повідомляло РБК-Україна, державний концерн "Укроборонпром" планують ліквідувати. При цьому реформа можлива тільки після внесення змін до закону "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", а також після прийняття нового закону "Про корпоратизацію підприємств ОПК". Обидва документи знаходяться на розгляді профільного комітету Верховної ради.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України РНБОУкроборонпромОПК
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