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Данілов пропонує запровадити нову посаду в Кабміні з питань ОПК

Новини » Політика     15.05.2020 - 16:04
Данілов пропонує запровадити нову посаду в Кабміні з питань ОПК
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна)

Данілов вважає, що це допоможе реформувати оборонно-промисловий комплекс

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов виступає за впровадження посади віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу (ОПК) та космічної галузі. На його думку, це допоможе реформувати "Укроборонпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу РНБО.

Повідомляється, що Данілов нагадав, що реформа "Укроборонпрому" передбачена рішенням РНБО про оборонне замовлення на найближчі три роки. При цьому виконання завдань покладено на Кабінет міністрів.

"На сьогоднішній день, на жаль, можемо констатувати наявність недостатньо повного розуміння з боку окремих чиновників важливості виконання рішення РНБО України від 18.02.2020 в частині створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та забезпечення реалізації державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", - зазначив він.

Уточнюється, що цю заяву він зробив в контексті запровадження посади віце-прем'єра з питань ОПК і космічно галузі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний концерн "Укроборонпром" планують ліквідувати. При цьому реформа можлива тільки після внесення змін до закону "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", а також після прийняття нового закону "Про корпоратизацію підприємств ОПК". Обидва документи знаходяться на розгляді профільного комітету Верховної ради.

Автор: Іван Петров

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниРНБОреформиОПК
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