В Украине может появиться министр по вопросам оборонно-промышленной политики

Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)

Новая должность предлагается для реформирования "Укроборонпрома"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предлагает создать должность вице-премьера - министра по вопросам оборонно-промышленной политики (ОПК). Обсуждение проходило в рамках встречи Данилова с представителями крупнейших предприятий авиационной отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО в Facebook.

Также Данилов заявил о необходимости разработки долгосрочной государственной авиационной программы и обеспечении отечественных предприятий государственными заказами.

"По мнению представителей авиационной отрасли, государственный концерн "Укроборонпром" показал недостаточную эффективность в управлении государственными авиационными предприятиями, а поспешная корпоратизация отдельных предприятий без учета принципов государственной военно-промышленной политики может привести к негативным последствиям", - сообщили в СНБО.

Напомним, и ранее Данилов выступал за появления должности вице-премьера по вопросам ОПК и космической отрасли. По его мнению, это поможет реформировать "Укроборонпром".Тогда он напомнил, что реформа "Укроборонпрома" предусмотрена решением СНБО об оборонном заказе на ближайшие три года. При этом выполнение задач возложено на Кабинет министров.

Как сообщало РБК-Украина, государственный концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать. При этом реформа возможна только после внесения изменений в закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе", а также после принятия нового закона "О корпоратизации предприятий ОПК". Оба документа находятся на рассмотрении профильного комитета Верховной рады.

Автор: Виталина Благодатова