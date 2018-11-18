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В Україні державну допомогу отримують 44% громадян, - Рева

Новини » Суспільство    18.11.2018 - 05:47
В Україні державну допомогу отримують 44% громадян, - Рева
Фото: Андрій Рева (з відкритих джерел)

Близько 5 млн домогосподарств в Україні отримують субсидію

Міністр соціальної політики України Андрій Рева повідомив, що державну соціальну допомогу отримують приблизно 44% громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, в Україні близько 5 млн домогосподарств отримують субсидію.

"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна - держава соціальна", - йдеться в повідомленні.

Раніше Андрій Рева повідомляв, що в Україні близько 3000 сімей отримують допомогу для малозабезпечених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні не буде різких змін у розмірах субсидій і кількість їх одержувачів.

Повідомляється, що розрахунки показують, що закладених 55 млрд гривень на субсидії в 2019 році повинно вистачити для фінансування програми. Рева зазначив, що на зростання кількості одержувачів впливає підвищення тарифів, а на скорочення - зростання доходів.

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Новини України помощьМіністерство соціальної політикиАндрій Рева
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