В Україні запроваджується новий вид соціальної допомоги

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Допомогу будуть отримувати ті, хто доглядає за дітьми тяжкохворих без інвалідності

В Україні з січня 2019 року вводиться новий вид соціальної допомоги. Про це на засіданні уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, з 1 січня 2019 року вводиться новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за дітьми хворих важкими захворюваннями, але яким ще не встановлена інвалідність.

"Урядом на минулому засіданні затверджено порядок надання такої допомоги, це ще один важливий крок для підтримки державою сімей, які цього найбільше потребують", - додав Рева.

Нагадаємо, раніше Рева заявляв, що в Україні державну соціальну допомогу отримують приблизно 44% громадян.

"Приблизно 44% людей отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги. Але ми повинні розуміти, що, згідно з Конституцією, Україна - держава соціальне", - зазначив він.

До цього Рева розповідав, що близько 3000 сімей отримують допомогу для малозабезпечених. Крім того, в Україні близько 5 млн домогосподарств отримують субсидію.