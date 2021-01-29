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В Україні з початку року сталося майже 14 млн кіберінцидентів

Київ, П'ятниця 29 січня 2021 18:41
В Україні з початку року сталося майже 14 млн кіберінцидентів
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

З початку 2021 року в Україні зареєстрували майже 14 млн інцидентів у сфері кібербезпеки. Однак масштабних кіберзагроз у перший місяць року не зафіксували.

Про це повідомила Рада нацбезпеки і оборони.

Більшість атак (75%) з початку року була спрямована на державний сектор. Найбільша кількість кіберінцидентів була пов'язана з:

  • несанкціонованим доступом до комп’ютерних систем - 70%;
  • скануванням ресурсів - 10%;
  • здійсненням атак типу brute-force - 7%.

Також у січні зафіксували понад 400 тисяч фішингових атак. Зокрема, було виявлено масову розсилку електронних листів по державних установах нібито від адміністрації Держспецзв’язку.

"Файл, який містився у цих електронних листах, надавав доступ зловмисникам до віддаленого управління ураженим комп’ютером. Тобто особа, яка отримала доступ, мала можливість знищувати, копіювати, змінювати дані, які містяться на уражених комп’ютерах", - розповіли в РНБО.

Зазначається, що у більшості випадків вдалося уникнути негативних наслідків, але в деяких держустановах зловмисникам все ж вдалося отримати доступ до уражених комп’ютерів.

Нагадаємо, нещодавно групу хакерів з України звинуватили у заволодінні 2,5 млрд доларів з рахунків європейських банків. Хакери діяли на території Харкова та Харківської області з 2014 року.

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