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Зеленський розширив перелік керівників, яких узгоджують з ним

Новость на русском → Україна, Середа 17 лютого 2021 16:29
Зеленський розширив перелік керівників, яких узгоджують з ним Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Він вніс зміни до указу президента від червня 2008 року.

Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.

Отже, у перелік таких посад внесли наступні:

  • голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
  • перший заступник, заступники глави Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Так, сьогодні президент також змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом глава держави ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Нагадаємо, в середині грудня за тиждень в Україні система кіберзахисту зафіксувала 468 360 підозрілих подій на державних інформаційних ресурсах і об'єктах критичної інфраструктури. На сайти Офісу президента і Держспецзв'язку здійснили 16 DDoS-атак.

Як писало РБК-Україна, в січні в РНБО зафіксували понад 400 тисяч фішингових атак. Зокрема, було виявлене масове розсилання електронних листів по державних установах нібито від адміністрації Держспецзв'язку.

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