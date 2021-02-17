Зеленський розширив перелік керівників, яких узгоджують з ним

Президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Він вніс зміни до указу президента від червня 2008 року.

Так, сьогодні президент також змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом глава держави ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.

Нагадаємо, в середині грудня за тиждень в Україні система кіберзахисту зафіксувала 468 360 підозрілих подій на державних інформаційних ресурсах і об'єктах критичної інфраструктури. На сайти Офісу президента і Держспецзв'язку здійснили 16 DDoS-атак.

Як писало РБК-Україна, в січні в РНБО зафіксували понад 400 тисяч фішингових атак. Зокрема, було виявлене масове розсилання електронних листів по державних установах нібито від адміністрації Держспецзв'язку.