Зеленський розширив перелік керівників, яких узгоджують з ним
Президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави. Він вніс зміни до указу президента від червня 2008 року.
Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента.
Отже, у перелік таких посад внесли наступні:
- голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
- перший заступник, заступники глави Держслужби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Так, сьогодні президент також змінив склад Ради національної безпеки і оборони України. Своїм указом глава держави ввів до складу РНБО міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну.
Нагадаємо, в середині грудня за тиждень в Україні система кіберзахисту зафіксувала 468 360 підозрілих подій на державних інформаційних ресурсах і об'єктах критичної інфраструктури. На сайти Офісу президента і Держспецзв'язку здійснили 16 DDoS-атак.
Як писало РБК-Україна, в січні в РНБО зафіксували понад 400 тисяч фішингових атак. Зокрема, було виявлене масове розсилання електронних листів по державних установах нібито від адміністрації Держспецзв'язку.