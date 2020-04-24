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В Україні може з'явитися експертна рада за участю ветеранів при Зеленскому

Новини » Політика     24.04.2020 - 19:13
В Україні може з'явитися експертна рада за участю ветеранів при Зеленскому
Фото: Андрій Єрмак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Андрій Єрмак провів зустріч з учасниками бойових дій

В Україні може з'явитися експертна рада за участю ветеранів при президентові України Володимира Зеленскому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч з учасниками бойових дій та членами сімей загиблих українських військових.

"З метою налагодження активної взаємодії і додавання ветеранів до обговорення державних рішень з важливих для них питань була розглянута можливість створення експертної ради з участю ветеранів при президентові України", - йдеться в повідомленні.

Єрмак підкреслив, що для Зеленського дуже важливо враховувати побажання ветеранів з реабілітації, працевлаштування, забезпечення житлом та інших соціальних питань.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів.

Крім того, Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленка з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони, а на її місце був призначений Роман Машковец.

Крім того, Ганна Коваленко була призначена на посаду радника міністра розвитку громад і територій.

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