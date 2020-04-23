ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кабмін призначив першого заступника міністра у справах ветеранів

Новини » Політика     23.04.2020 - 21:55
Кабмін призначив першого заступника міністра у справах ветеранів
Фото: Олександр Порхун (з відкритих джерел)

Олександр Порхун став першим заступником міністра у справах ветеранів

Кабінет міністрів України призначив Олександра Порхуна першим заступником міністра у справах ветеранів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне розпорядження на урядовому порталі.

Розпорядження було оприлюднено 23 квітня.

"Розпорядженням від 22 квітня 2020 № 432-р призначити Порхуна Олександра Володимировича першим заступником Міністра України у справах ветеранів", - йдеться в документі.

Як відомо, Олександр Порхун - український політичний і громадський діяч, майор Збройних сил України у відставці. Він колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ. Порхун воював на Донбасі і у 2015 році отримав звання Героя України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленка з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони, а на її місце був призначений Роман Машковець.

Крім того, Ганна Коваленко була призначена на посаду радника міністра розвитку громад і територій.

КМУ розгляне питання виділення НСЗУ майже 16 млрд гривень через коронавірус У Кабміні запустили 5 додаткових транспортних сервісів
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниМіністерство у справах ветеранів
News
On Top