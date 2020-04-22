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Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони

Новини » Політика     22.04.2020 - 19:51
Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони
Фото: Ганна Коваленко (facebook.com kovalenko anna39)

Ганну Коваленко звільнили з посади заступника керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленко з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ.

Так, Коваленко була звільнена з займаної посади указом президента №152/2020 у середу, 22 квітня.

"Звільнити Коваленко Анну Миколаївну з посади заступника керівника Офісу президента України", - йдеться в указі.

Зеленський звільнив заступника голови ОП з питань оборони

Нагадаємо, 4 вересня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ганни Коваленко на посаду заступника керівника Офісу президента. Коваленко змінила на посаді Валерія Кондратюка, якого було звільнено в той же день.

Крім того, 10 вересня 2019 року Верховна рада України підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата Ганни Коваленко. Відповідний проект постанови №2091 підтримали 369 народних депутатів.

Зазначимо, Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початку війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони України.

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