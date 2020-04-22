Єрмак представив нового заступника керівника Офісу президента

Фото: Роман Машовець

Роман Машовець став новим заступником керівника ОП

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час наради, присвяченої питанням національної безпеки та оборони країни, представив нового заступника керівника ОП Романа Машовца. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, однією з головних завдань Машовца на посади є завершення роботи над підготовкою Стратегії національної безпеки та оборони країни і іншими важливими документами.

У свою чергу, Машовець підкреслив важливість перегляду окремих документів, що стосуються оборонно-безпекового сектору. За його словами, необхідно налагодити чітку координацію і взаємодію між законодавчою і виконавчою гілками влади, а також Офісом президента для системної роботи над вирішенням актуальних проблем галузі.

Зазначимо, Роман Машовець народився в 1976 році. Закінчив Військово-дипломатичну академію. Ветеран військової розвідки і спеціального призначення. З липня 2014 року займався організацією військово-технічної допомоги для української армії. Стояв біля витоків створення Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленка з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони.

4 вересня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ганни Коваленко на посаду заступника керівника Офісу президента. Коваленко змінила на посаді Валерія Кондратюка, якого було звільнено в той же день.