В Украине может появится экспертный совет с участием ветеранов при Зеленском

Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий

В Украине может появится экспертный совет с участием ветеранов при президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий и членами семей погибших украинских военных.

"С целью налаживания активного взаимодействия и добавления ветеранов к обсуждению государственных решений по важным для них вопросам была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте Украины", - говорится в сообщении.

Ермак подчеркнул, что для Зеленского очень важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройства, обеспечения жильем и других социальных вопросов.

Напомним, Кабинет министров назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны, а на ее место был назначен Роман Машковец.

Кроме того, Анна Коваленко была назначена на должность советника министра развития общин и территорий.