ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине может появится экспертный совет с участием ветеранов при Зеленском

Новости » Политика     24.04.2020 - 19:13
В Украине может появится экспертный совет с участием ветеранов при Зеленском
Фото: Андрей Ермак (Виталий Носач/РБК-Украина)

Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий

В Украине может появится экспертный совет с участием ветеранов при президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с участниками боевых действий и членами семей погибших украинских военных.

"С целью налаживания активного взаимодействия и добавления ветеранов к обсуждению государственных решений по важным для них вопросам была рассмотрена возможность создания экспертного совета с участием ветеранов при президенте Украины", - говорится в сообщении.

Ермак подчеркнул, что для Зеленского очень важно учитывать пожелания ветеранов по реабилитации, трудоустройства, обеспечения жильем и других социальных вопросов.

Напомним, Кабинет министров назначил Александра Порхуна первым заместителем министра по делам ветеранов.

Кроме того, Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Анну Коваленко с должности заместителя руководителя Офиса президента по вопросам обороны, а на ее место был назначен Роман Машковец.

Кроме того, Анна Коваленко была назначена на должность советника министра развития общин и территорий.

Офис президента подготовил закон об "инвестиционных нянях" Назначен новый глава СБУ в Кировоградской области
Новости Украины Владимир ЗеленскийсоветОфис президента
News
On Top