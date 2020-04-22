Коваленко призначили радником міністра розвитку громад та територій

Фото: Анна Коваленко (facebook.com kovalenko.anna39)

Ганна Коваленко вже проходить спеціальну перевірку

Колишню заступницю керівника Офісу президента Ганну Коваленко призначили на посаду радника міністра розвитку громад та територій. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили в прес-службі Офісу президента.

При цьому у прес-службі зазначили, що вона вже проходить спеціальну перевірку та одразу входить в нову проблематику без перерви на відпочинок.

"Офіс президента вдячний за роботу, на жаль, вже колишній заступниці керівника Офісу Анні Коваленко і вітає її з призначенням на посаду радника міністра розвитку громад та територій. Напередодні місцевих виборів - це дуже відповідальний напрямок роботи, де потрібна дієва координація зусиль профільних інституцій в форматі нової регіональної політики ОПУ. Нині Анна Коваленко вже в ролі радника проходить спеціальну перевірку та одразу входить в нову проблематику без перерви на відпочинок. Опісля обійме посаду заступника міністра з цих напрямків", - зазначили в Офісі президента.

Крім того, у відомстві зазначили, що Коваленко представила себе в ролі високопрофесійного співробітника.

"Наразі очевидно, що ситуація в регіонах вимагає сьогодні ще більш якісного управління, а тому Офіс президента вітає рішення профільного міністерства з регіональної політики долучити до команди Анну Коваленко, яка представила себе в ролі високопрофесійного співробітника і потужного ситуаційного менеджера", - додали у пресс-службі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав указ, яким звільнив Ганну Коваленка з посади заступника керівника Офісу президента з питань оборони, а на її місце був призначений Роман Машковець.

4 вересня минулого року президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ганни Коваленко на посаду заступника керівника Офісу президента. Коваленко змінила на посаді Валерія Кондратюка, якого було звільнено в той же день.