В Україні з'явилося нове свято. Вперше його відзначать вже у травні

В Україні започатковано нове свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації . Його відзначатимуть щорічно 25 травня.

Відповідний указ президента України №181/2021 від 29 квітня оприлюднено на сайті Офісу президента.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

"Постановляю установити в Україні професійне свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня", - йдеться в документі.

Зазначається, що свято встановлене з урахуванням значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету.

Нагадаємо, 14 квітня Кабмін погодив запровадження нового професійного свята - Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.

У перелік таких посад внесли голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також першого заступника та заступників глави відомства.