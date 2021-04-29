В Україні з'явилося нове свято. Вперше його відзначать вже у травні
В Україні започатковано нове свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Його відзначатимуть щорічно 25 травня.
Відповідний указ президента України №181/2021 від 29 квітня оприлюднено на сайті Офісу президента.
Зазначається, що свято встановлене з урахуванням значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету.
"Постановляю установити в Україні професійне свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня", - йдеться в документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, 14 квітня Кабмін погодив запровадження нового професійного свята - Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.
У лютому 2021 року президент Володимир Зеленський розширив перелік посад керівників військових формувань, правоохоронних органів, кандидатури для призначення на які погоджуються з главою держави.
У перелік таких посад внесли голову Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, а також першого заступника та заступників глави відомства.