Синоптики обіцяють потепління до +28

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В деяких регіонах очікуються дощі

Завтра, 26 квітня, погода в Україні буде теплою, тільки в деяких рагіонах очікуються дощі та грози. Про це повідомляє прес-служба "Укргідрометцентра".

За даними синоптиків, 26 квітня у західних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер північний, у східній частині північно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі до +10 градусів, у західних та східних областях місцями до +13, вдень +25, на крайньому заході країни до +28, на узбережжі морів до +20.

Нагадаємо, 25 квітня в західних областях очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Крім того, у зв'язку з відлигою на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека.

За даними Гідрометцентру, 25-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека. У Києві та Київській області 25 квітня висока (4 класу) пожежна небезпека з підвищенням протягом 26-28 квітня до надзвичайного рівня.

Додамо, раніше повідомлялося, що синоптики 25 квітня обіцяють дощі в західних областях України.