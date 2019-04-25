Синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях очікуються дощі, температура до +25

Погода в Україні на свята буде теплою, в західних і північних областях очікуються дощі. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, у суботу та неділю 27-28 квітня, у західних областях помірні, у Прикарпатті значні дощі, місцями грози, на півночі країни невеликий дощ. На решті території без опадів. Температура вночі до +12, вдень +25 градусів.

29-30 квітня та 1-2 травня буде переважати дощова погода, денна температура знизиться до +16, на півдні країни та на Закарпатті до +20.

Нагадаємо, 26 квітня в Україні буде тепло, тільки в деяких регіонах очікуються дощі і грози. За даними синоптиків, 26 квітня у західних та східних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер північний, у східній частині північно-західний, 5-10 м / с.

25 квітня в західних областях очікуються пориви вітру 15-18 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Крім того, у зв'язку з відлигою на високогір'ї Івано-Франківської та східній частині Закарпатської областей зберігається значна лавинна небезпека.

За даними Гідрометцентру, 25-28 квітня в північних, західних, центральних та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу), на решті території України - висока (4 класу) пожежна небезпека. У Києві та Київській області 25 квітня висока (4 класу) пожежна небезпека з підвищенням протягом 26-28 квітня до надзвичайного рівня.