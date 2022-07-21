Українцям розсилають у Viber фейки про прослуховування телефонів СБУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram .

Зазначається, що у Viber активно поширюється інформація про "тотальне прослуховування телефонів по всій країні" та "повний моніторинг соцмереж".

Такі "листи щастя" є фейками, оскільки СБУ не може контролювати усі дзвінки та соцмережі у багатомільйонній країні, особливо в умовах війни.

"Подібні повідомлення розповсюджують люди, які швидше за все, не розуміють, як працюють спецслужби, та орієнтуються на роботу КДБ", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали не довіряти таким повідомленням та не розповсюджувати їх, бо це грає на руку ворогу. Росія таким чином хоче підірвати довіру до державних структур та деморалізувати населення.