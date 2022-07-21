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Українцям розсилають у Viber фейки про прослуховування телефонів СБУ

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Україна, Четвер 21 липня 2022 15:17
Українцям розсилають у Viber фейки про прослуховування телефонів СБУ Фото: у Viber поширюють фейки про прослуховування телефонів СБУ (makeuseof com)
Автор: Наталія Юрченко

Українці почали отримувати у месенджері Viber фейкові повідомлення. Невідомі залякують громадян, заявляючи, що Служба безпеки України нібито прослуховує телефони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Telegram.

Зазначається, що у Viber активно поширюється інформація про "тотальне прослуховування телефонів по всій країні" та "повний моніторинг соцмереж".

Такі "листи щастя" є фейками, оскільки СБУ не може контролювати усі дзвінки та соцмережі у багатомільйонній країні, особливо в умовах війни.

"Подібні повідомлення розповсюджують люди, які швидше за все, не розуміють, як працюють спецслужби, та орієнтуються на роботу КДБ", - йдеться у повідомленні.

Українців закликали не довіряти таким повідомленням та не розповсюджувати їх, бо це грає на руку ворогу. Росія таким чином хоче підірвати довіру до державних структур та деморалізувати населення.

Нагадаємо, що шахраї намагаються виманити персональні дані українців, використовуючи фейкове відео з Володимиром Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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фейки Viber Служба безпеки України
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