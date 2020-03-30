В Україні підтвердили нову смерть від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України зафіксувала ще одну смерть від коронавірусу. Про це повідомили в МОЗ у Telegram.

За станом на ранок 30 березня в Україні офіційно підтвердили 11 смертей від коронавіруса COVID-19.

"За даними ЦОЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних 6 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 62 нових випадки", - повідомили в МОЗ.

Відзначається, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, в Україні офіційно підтвердили десяту смерть від коронавіруса.

Відзначимо, в Україні в зв'язку з коронавірусом з 12 березня і до 24 квітня введений карантин. Крім того, з 27 березня Україна повністю закрила свої кордони як для іноземців, так і для українців, які не встигли повернутися в країну з-за кордону.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні на позачерговому засіданні Ради буде розглянуто питання ротації на посаді глави Міністерства охорони здоров'я. Раніше глава Моз Ілля Ємець подав у відставку.