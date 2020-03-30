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Сьогодні Рада розгляне кадрові зміни в Кабміні та закони по COVID-19

Новини » Політика     30.03.2020 - 09:08
Сьогодні Рада розгляне кадрові зміни в Кабміні та закони по COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Нардепи планують змінити Ємця та Уманського в Кабміні

Верховна рада на позачерговому засіданні 30 березня розгляне деякі законопроекти щодо запобігання розповсюдження коронавіруса COVID-19 в Україні, зміни в Держбюджет на 2020 рік і кадрові зміни в Кабінеті міністрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

зокрема, депутати планують розглянути законопроект №3279 про внесення змін до Державного бюджету України на 2020 рік, а також законопроект №3268 про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо забезпечення лікування коронавирусной хвороби (COVID-19).

Також на порядку денному законопроекти №3275 про забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням COVID-19, та проект закону №3271 за криміналізації вивезення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.

Крім цього будуть розглянуті кадрові перестановки в Кабміні. Зокрема, звільнення Ігоря Уманського з посади міністра фінансів і призначення на цю посаду Сергія Марченка, а також звільнення Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я і призначення на цю посаду Максима Степанова. Ольгу Богуславець планують призначити міністром енергетики та захисту навколишнього середовища України.

Зазначимо, що в порядку денному відсутні законопроекти про ринок землі та банках. Раніше президент Володимир Зеленський закликав народних депутатів усвідомити свою відповідальність і вжити два необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги законопроекти щодо ринку землі і банкам.

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