Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 30 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Від коронавіруса в Україні померли 10 осіб

Кількість інфікованих коронавірусом в Україні за останню добу збільшилася на 57 осіб. Всього за офіційними даними на 30 березня в країні налічується 475 хворих. Також продовжує зростати число смертей – на сьогодні в Україні 10 померлих від COVID-19. Детальніше про географію поширення коронавіруса, а також статистика Моз - у матеріалі РБК-Україна.

Статистика по областях на 30 березня

Київ - 82 інфікованих. Київ лідирує за кількістю хворих людей в Україні. Перший випадок COVID-19 був зареєстрований у столиці 16 березня. За повідомленням мера столиці, за останню добу заразилися ще 8 осіб, серед яких троє чоловіків від 33 до 40, чотири жінки у віці від 20 до 40 років і 11-річна дівчинка. Шість заразилися знаходяться на самоізоляції. Також є інформація про двох видужали киян.

Чернівецька область - 59 інфікованих (1 летальний). Перше інфікування в регіоні і в Україні відбулося 3 березня. Пізніше цей же чоловік став першим видужалий. На сьогоднішній день, за повідомленням ОДА, на стаціонарному лікуванні перебувають 24 хворих, троє з яких у важкому стані. Ще 35 інфікованих людей лікуються в умовах самоізоляції. Повідомляється, що повернулася з Італії заражена жінка, не дотримуючись вимог карантину, інфікувала десятки людей у чотирьох селах на Буковині.

Тернопільська область - 57 інфікованих (1 летальний випадок). 20 березня був лабораторно підтверджений перший випадок COVID-19. А 25 березня помер 68-річний житель з Монастириського району. На сьогоднішній день крім дорослих лабораторно підтверджений діагноз коронавіруса у двох дітей 13 і 14 років також з Монастириського району. Їх стан середньо-тяжкий.

Черкаська область - 46 інфікованих. Коронавірус вперше був підтверджений в регіоні 22 березня. Однак за останню добу кількість заражених різко зросла і склала 43 людини. За повідомленням місцевої ОДА, 29 березня найбільша спалах COVID-19 зафіксована в місті Кам'янка. Тут число хворих складає 23 особи, з яких – 5 медиків.

Київська область - 45 інфікованих. Перший інфікований в Київській області – це нардеп Сергій Шахов, у якого діагноз підтвердився 17 березня. Станом на 29 березня область налічує 45 заражень, з яких 27 людей лікуються удома. Найбільше заражених, 18 осіб – в Обухівському районі.

Івано-Франківська область - 41 інфікованих (3 летальних випадки). Перший випадок захворювання був підтверджений 19 березня у 56-річної жінки, яка пізніше померла. За останню добу в області кількість інфікованих зросла у півтора рази.

Вінницька область - 22 інфікованих. Перше зараження було підтверджено 25 березня у жительки Вінниці. 27 березня у місті заразилися 5 медиків. За повідомленням ОДА, 29 березня кількість хворих склало 23 людини, в їх числі опинився дитина у важкому стані.

Запорізька область - 11 інфікованих. Перші п'ять випадків інфікування були підтверджені 25 березня. Також повідомляється, що одна жінка одужала і вже виписана з лікарні.

Рівненська область - 9 інфікованих (2 летальні випадки). Перші 9 випадків зараження були підтверджені 27 березня. Всі інфіковані – жителі села Тинне Сарненського району. Також інфікування COVID-19 дало позитивну відповідь у жінки, яка нещодавно померла. 29 березня від коронавіруса померла друга жителька області.

Одеська область - 8 інфікованих. Перший випадок зараження в регіоні підтверджений 24 березня. За останню добу з'явилися ще два хворих – жінки 32 і 68 років, одна з яких знаходиться в реанімації.

Дніпропетровська область - 6 інфікованих. Вперше COVID-19 підтверджено 19 березня у подружньої пари. Станом на 28 березня один випадок з Дніпропетровської області перереєстровано в Києві.

Сумська область - 6 інфікованих (1 летальний випадок). Перше інфікування в регіоні відбулося 25 березня у 76-річної жительки Конотопського району, яка в той же день померла. У зв'язку з цим Сумах посилені заходи безпеки. 29 березня, за повідомленням ОДА, підтверджено новий випадок зараження 39-річного чоловіка з Охтирки, який повернувся з-за кордону.

Львівська область - 5 інфікованих. Перший випадок підтвердження інфекції зафіксовано 20 березня у чоловіка, який повернувся з-за кордону. За останню добу нових захворювань не виявлено.

Житомирська область - 5 інфікованих (1 летальний випадок). Вперше інфікування зафіксовано 12 березня у мешканки Радомишля, яка повернулася з Польщі, яка на наступний день померла.

Волинська область - 2 інфікованих. Перший випадок зараження в регіоні був підтверджений 25 березня у 7-річної дитини. На сьогодні відомо, що в Луцьку підтверджений COVID-19 у директора міської клінічної лікарні, яка з 16 березня була на лікарняному з діагнозом пневмонія.

Донецька область - 2 інфікованих. У регіоні COVID-19 вперше підтверджено 18 березня у жителя Маріуполя, який повернувся з-за кордону.

Луганська область - 2 інфікованих. Вперше вірус зафіксований 25 березня. З 28 березня тут діють обмеження на в'їзд.

Закарпатська область - 1 інфікований. Перший випадок в області був підтверджений 26 березня у 69-річної мешканки Мукачева. 29 березня, за повідомленням місцевої ОДА, було зафіксовано 19 нових випадків інфікування. Все знову заражені контактували з інфікованою жінкою під час церковної служби.

Чернігівська область - 1 інфікований. Перший випадок зараження в області був підтверджений 26 березня у жителя Борзнянського району, у зв'язку з чим місцеві власті прийняли рішення про встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду в селище.

Хмельницька область - 1 інфікований. Вперше інфекція в області підтверджена 27 березень. У зв'язку з цією ситуацією в Хмельницькому з 30 березня почнуть працювати блок-пости для перевірки в'їжджає транспорту.

Херсонська область - 1 інфікований. Дані по області не змінилися. Перше інфікування було виявлено 25 березня у мешканки Генічеська.

Полтавська область - 1 інфікований. Не змінилася ситуація і на Полтавщині. 27 березня був виявлений перший випадок коронавіруса у 75-річної жительки Кременчука.

Харківська область - 1 інфікований. Перше і єдине інфікування підтверджено в області 28 березня. Хворий нещодавно повернувся з Франції.

Кіровоградська область - 1 інфікований. 29 березня в області підтвердилося перше інфікування. За повідомленням ОДА, число заражених складає 4 людини, з яких троє – у Кропивницького і один – в Долинському районі.

Миколаївська область – інфікованих немає. 28 березня офіційно було підтверджено перше зараження. Однак сьогодні цей випадок знятий з обліку в області та зареєстрований в Києві. Миколаївська область – єдина в країні, де немає офіційно підтверджених випадків COVID-19.