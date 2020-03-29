Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 29 березня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кількість летальних випадків в Україні збільшилася до 9

Швидкість поширення коронавіруса в Україні та світі продовжує зростати. Загальна кількість хворих на COVID-19 перевищила 650 тисяч, а епіцентр пандемії перемістився до США.

В Україні випадки зараження виявлені практично у всіх регіонах. Для боротьби зі спалахом інфекції повністю закриті кордони, призупинено внутрішнє сполучення між деякими областями. Детальніше про розвиток ситуації з пандемією коронавіруса на 29 березня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

число інфікованих COVID-19 в Україні за даними МОЗ зросло до 356 осіб;

зафіксовано 9 випадків смерті від коронавіруса, 5 пацієнтів видужало;

штаб ООС обмежив в'їзд до Донецької і Луганської областей;

жителям Сум заборонили залишати будинки без крайньої необхідності.

Поширення COVID-19 в Україні

На 22:00 28 березня в Україні було виявлено 46 нових випадків інфікування. Загальна кількість хворих збільшилася до 356 осіб. Також зросла кількість жертв коронавіруса до 9 осіб.

Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров'я, Київ лідирує за кількістю хворих. Також стрімко продовжує рости захворюваність в Київській, Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

Для боротьби з поширенням COVID-19 в Києві можуть проводити обов'язкове вимірювання температури у всіх водіїв і пасажирів особистих транспортних засобів. Зараз ця процедура проводиться вибірково. Але блок-пости вже працюють з початку тижня.

У Чернівецькій області на стаціонарному лікуванні перебувають 24 пацієнти. Троє з них у важкому стані, підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Ще 35 хворих лікуються в умовах самоізоляції.

Чернівецька ОДА виступила за введення обмежень на в'їзд і виїзд з області і заборону на міжобласні поїздки для пасажирського транспорту. З цим проханням місцева влада звернулася до Державної комісії ТЕБ та НС.

У Сумах людям заборонили виходити з дому, за винятком необхідності пересування до місця роботи, походу в магазин, аптеку, вигулу домашніх тварин. На вулиці всі громадяни повинні носити засоби індивідуального захисту. Раніше в регіоні було виявлено 5 випадків інфікування, одна жінка померла.

У Запорізькій області одужала одна пацієнтка. 28 березня з обласної лікарні виписали жінку з двома негативними результатами тесту ПЛР. Вона захворіла 15 березня, повернувшись з Єгипту.

Серед нових випадків у Тернопільській області з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 - двоє дітей 13 і 14 років та їх мати. Стан хворих оцінюється як середньо-тяжкий.

Епіцентом коронавіруса в Чернігівській області став населений пункт Комарівка Борзнянського р-ну, де виявили перший випадок зараження в регіоні. Місцева влада ухвалила рішення про встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду в селище.

Блок-пости почнуть працювати в Хмельницькому з 30 березня. На 5 пунктах чергуватимуть медики, поліцейські, рятувальники. Вони будуть перевіряти всіх водіїв та пасажирів транспортних засобів на наявність симптомів коронавіруса.

Закриті кордони і евакуація українців

З 27 березня зовнішні державні кордони закриті для пересування пасажирів, в тому числі і для громадян України. За добу до їх закриття в країну повернулося 49 тис. осіб, велика частина з них прибула на пункти пропуску без транспортних засобів.

За сприянням дипломатичних установ всього евакуювався 109 тис. українців. При цьому, 161 особа перебуває за кордоном на карантині. Найбільше з них в Польщі - 107.

29 березня українці прибудуть на спеціальному поїзді "Укрзалізниці" з Росії. Також громадяни нашої країни можуть повернутися в Україну з Німеччини, Чехії та Австрії транзитним коридором через Австрію та Угорщину:

з Німеччини по трасі А1 Мюнхен-Зальцбург, з 17:00 до 01:00;

з Австрії по трасі А1, з 17:00 до 01:00;

в Угорщину можна потрапити через пункт пропуск Нікелсдорф-Хедьєшхалом. Транзитний коридор працює з 21:00 до 5:00;

в'їзд в Україну тільки через пункт пропуску "Чоп-Захонь".

З Білорусі, Росії, Словаччини, Румунії та Польщі можна потрапити в Україну тільки через пункти пропуску, які позначені відкритими на спеціальній карті Державної митної служби. З Литви та Латвії повернутися в Україну можна тільки через Білорусь.

Крім закриття зовнішніх кордонів, з 28 березня заборонений в'їзд на територію Донецької та Луганської областей. Перетин лінії проведення операції ОС з боку Запорізької, Дніпропетровської і Харківської областей обмежено для людей, які не мають реєстрації на території Донецької та Луганської областей.

Винятком є ​​особи, котрі доставляють продукти харчування, ліки, що надають послуги зв'язку, незареєстровані громадяни, що працюють на підприємствах Донецької та Луганської областей, медпрацівники, представники місій ОБСЄ, ООН і МКЧХ, органів військового управління.

Як світ бореться з коронавірусом

Найбільша кількість хворих коронавірусом в світі на даний момент в США - понад 100 тис. осіб. Для боротьби з епідемією в країні президент Дональд Трамп підписав указ, що надає Міністерству оборони і Міністерству внутрішньої безпеки право задіяти 1 млн резервістів.

Також Трамп пообіцяв, що за 100 днів у США вироблять 100 тис. апаратів для штучної вентиляції легенів.

Тим часом темпи поширення коронавіруса в Нью-Йорку перевищили швидкість росту захворюваності в Ухані або Ломбардії. Швидкість інфікування в Нью-Йорку становить трохи більше 30% щодня. На 28 березня в мегаполісі з чисельністю населення в 20 млн осіб коронавірусом заразилися 43 тис. громадян.

Італія продовжує лідирувати за кількістю жертв коронавірусного захворювання. За добу в країні померло 889 осіб, а загальна кількість летальних випадків вже перевищила 10 тис.

У Великобританії зростає смертність від COVID-19. На 28 березня в країні було зафіксовано 1 тис. летальних випадків. За день померло 200 осіб. У Лондоні організували тимчасовий госпіталь на 4 тис. пацієнтів в будівлі виставкового центру ExCel Centre. У зв'язку зі збільшенням кількості смертей, в аеропорту Бірмінгема створюється тимчасовий морг, в якому можуть розміститися до 12 тис. чоловік.

Через пандемію коронавіруса з 30 березня Росія закриває рух через автомобільні, залізничні, пішохідні та інші пункти пропуску через держкордон.

При цьому, залишається відкритим кордон з тимчасово окупованими нею частинами Донецької і Луганської областей. Жителі ОРДЛО зможуть потрапити на територію РФ при наявності паспорта громадянина Росії.

В Ірландії коронавірусом заразилося понад 2 тис. осіб. З 28 березня в країні на два тижні заборонили масові заходи і обмежили соціальні контакти. Жителям дозволяється виходити на вулицю у виняткових випадках. Але окрім заборон, уряд Ірландії надав пільги для ведення сільського господарства.

Всі нові випадки зараження в Китаї за останню добу зафіксовано у осіб, які повернулися з-за кордону. 54 людини захворіло на материковій частині країни. З 28 березня КНР закриває кордон для всіх іноземців.