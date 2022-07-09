Україні не підходить "Залізний купол": Резніков пояснив чому

"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100 відсотків. Більше того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, державними підприємствами. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених по суті в гаражах. Від крилатих і балістичних ракет "Залізний купол" не захищає", - підкреслив міністр.

За його словами, зараз Україні необхідно розвивати власну систему ППО або отримувати відповідне озброєння від західних партнерів.

При цьому Резніков додав, що в України вже вибудуваний захист власного неба. Тому окупанти боятися залітати на підконтрольну українській державі територію.

"Ворожі літаки в нашому небі вже не літають, тому що бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, х-55 та інші. Агресор стріляє ними з території Росії, з території Білорусі, з акваторії Чорного і навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму", - розповів Резніков.