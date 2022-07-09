Украине не подходит "Железный купол": Резников объяснил почему

"Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название "Железный купол", но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. "Железный купол" сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по существу в гаражах. От крылатых и баллистических ракет "Железный купол" не защищает", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас Украине необходимо развивать собственную систему ПВО или получать соответствующее вооружение от западных партнеров.

При этом Резников добавил, что у Украины уже выстроена защита собственного неба. Поэтому оккупанты бояться залетать на подконтрольную украинскому государству территорию.

"Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма", - рассказал Резников.