В Україні підготували концепцію розвитку кримсько-татарської мови: що це означає

За його словами, ця концепція - перший крок для створення стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

"Стан кримськотатарської мови є критичним сьогодні. Окупація загострила ці проблеми. Мову треба рятувати", - заявив він.

Резніков зазначив, що концепція передбачає:

забезпечення трансляції мови між українським та кримськотатарським народами. Щоб представники корінного народу мали можливість реалізовувати свої мовні права;

ідею розвитку кримсько-татарської мови на основі латинської графіки;

створення можливості опанування цієї мови усіма бажаючими;

Він заявив, що розвиток кримсько-татарської мови в Україні - це зв'язок з Кримом, який намагається розірвати Росія.