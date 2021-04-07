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В Україні підготували концепцію розвитку кримсько-татарської мови: що це означає

Автор: Анастасія Рокитна

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розробило проект концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року. Це один з кроків деокупації Криму.

Про це заявив під час засідання уряду віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

За його словами, ця концепція - перший крок для створення стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки.

"Стан кримськотатарської мови є критичним сьогодні. Окупація загострила ці проблеми. Мову треба рятувати", - заявив він.

Резніков зазначив, що концепція передбачає:

  • забезпечення трансляції мови між українським та кримськотатарським народами. Щоб представники корінного народу мали можливість реалізовувати свої мовні права;
  • ідею розвитку кримсько-татарської мови на основі латинської графіки;
  • створення можливості опанування цієї мови усіма бажаючими;

Він заявив, що розвиток кримсько-татарської мови в Україні - це зв'язок з Кримом, який намагається розірвати Росія.

Нагадаємо, Володимир Зеленський затвердив стратегію воєнної безпеки України.

Також президент України затвердив Стратегію деокупації Криму і Севастополя.

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