Зеленський затвердив Стратегію деокупації Криму і Севастополя

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про Стратегію деокупації Криму і Севастополя. Документ, в тому числі, є сигналом міжнародній спільноті.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента .

Повідомляється, що стратегія визначає комплекс заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності, суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах шляхом деокупації та реінтеграції Криму.

Документ також визначає пріоритети держави щодо захисту прав і свобод людини, а також основні напрямки економічної, соціальної, гуманітарної, екологічної, інформаційної та оборонної безпеки.

Згідно цієї стратегії, Україна ініціює міжнародний переговорний процес щодо визначення модальностей звільнення тимчасово окупованої території та відновлення на цій території конституційного ладу України. Зокрема, ґрунтуючись на положеннях Будапештського меморандуму, згідно з яким після відмови від ядерної зброї Україні гарантували безпеку.

"Україна започатковує і розвиває Кримську платформу як ключовий зовнішньополітичний інструмент консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію і відновлення територіальної цілісності України, подолання наслідків, викликаних тимчасовою окупацією Російської Федерацією АР Крим та міста Севастополя, а також захисту прав та інтересів громадян України", - йдеться в стратегії

Крім того, документ є закликом до об'єднання міжнародних зусиль у захисті норм міжнародного права та розвитку миру і безпеки в Європі.

Кабінет міністрів України має розробити план реалізації Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, на основі якого відповідні державні органи підготують та реалізують відповідні заходи.