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В Украине подготовили концепцию развития крымско-татарского языка: что это значит

Автор: Анастасия Рокитна

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработало проект концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на период до 2032 года. Это один из шагов деоккупации Крыма.

Об этом заявил во время заседания правительства вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, эта концепция - первый шаг для создания стратегии развития крымскотатарского языка на 2022-2032 годы.

"Состояние крымскотатарского языка является критическим сегодня. Оккупация обострила эти проблемы. Язык надо спасать", - заявил он.

Резников отметил, что концепция предусматривает:

  • обеспечение трансляции языка между украинским и крымскотатарским народами. Чтобы представители коренного народа имели возможность реализовывать свои языковые права;
  • идею развития крымско-татарского языка на основе латинской графики;
  • создание возможности освоения этого языка всеми желающими;

Он заявил, что развитие крымско-татарского языка в Украине - это cвязь с Крымом, которую пытается разорвать Россия.

Напомним, Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины.

Также президент Украины утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя.

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