Зеленський затвердив стратегію воєнної безпеки України

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про стратегію воєнної безпеки України. Стратегія передбачає припинення окупації Росією частини української території.

Як зазначається, головною метою стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України, що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України.

Також вона сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

На регіональному рівні найбільш загрозливим аспектом є ймовірність дестабілізації ситуації на Балканах, у Балтійському та Чорноморському регіонах, на Кавказі та у Східній Європі внаслідок російської агресії, говориться в стратегії.

На національному рівні Росія залишається воєнним противником України, який здійснює збройну агресію проти України, тимчасово окупував територію Криму та території у Донецькій та Луганській областях, зазначили автори стратегії.