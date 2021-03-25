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Зеленський затвердив стратегію воєнної безпеки України

Новость на русском → Київ, Четвер 25 березня 2021 20:56
Зеленський затвердив стратегію воєнної безпеки України Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про стратегію воєнної безпеки України. Стратегія передбачає припинення окупації Росією частини української території.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Як зазначається, головною метою стратегії воєнної безпеки України є завчасно підготовлена та всебічно забезпечена всеохоплююча оборона України, що забезпечує воєнну безпеку, суверенітет і територіальну цілісність держави відповідно до Конституції України.

Також вона сприяє інтеграції України в євроатлантичний безпековий простір та набуттю членства в НАТО, передбачає активну участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

На регіональному рівні найбільш загрозливим аспектом є ймовірність дестабілізації ситуації на Балканах, у Балтійському та Чорноморському регіонах, на Кавказі та у Східній Європі внаслідок російської агресії, говориться в стратегії.

На національному рівні Росія залишається воєнним противником України, який здійснює збройну агресію проти України, тимчасово окупував територію Криму та території у Донецькій та Луганській областях, зазначили автори стратегії.

Нагадаємо, раніше Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про Стратегію деокупації Криму і Севастополя. Документ, в тому числі, є сигналом міжнародній спільноті.

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