Опубліковано Стратегію деокупації та реінтеграції Криму
Сьогодні, 24 березня, президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Вона передбачає, зокрема, створення Кримської платформи.
Повний текст документу опубліковано на сайті президента.
Стратегія складається з преамбули та 97 пунктів, які розбито на загальні положення, керівні принципи, пріоритетні напрями і так далі.
Зокрема, в документі йдеться про те, що окуповані Крим і Севастополь є невід'ємними частинами України, про пріоритетність дипломатичного шляху завершення конфлікту, а також про те, що реінтеграція буде проходити з урахуванням стратегічного курсу на вступ до НАТО і Євросоюзу.
Крім того, згідно Стратегії, Україна наполягає на демілітаризації і денуклеаризації Кримського півострова і приділяє особливу увагу створенню міжнародної платформи, метою якої є повне звільнення Криму від Російської Федерації.
Фото: Стратегія деокупації та реінтеграції Криму
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українцям в Криму заборонили володіти землею в більшості районів півострова - прибережних і прилеглих до материкової Україні.
Також стало відомо, що Україна завела справу на 23 артистів з РФ, які виступали на відкритті Керченського мосту.