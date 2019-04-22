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Козлова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Стамбулі

Новини » Спорт    22.04.2019 - 17:50
Козлова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Стамбулі
Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Українська тенісистка здобула перемогу у фіналі кваліфікації

Українська тенісистка Катерина Козлова завоювала право виступити в основній сітці турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

фіналі відбіркового турніру українка (91 рейтингу WTA) обіграла з рахунком 6:2, 6:4 Олександру Дулгеру (167 WTA) з Румунії. Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Цікаво, що дівчата раніше провели три очних поєдинки і всі - на кортах в Стамбулі.

Додамо, що на цьому турнірі також виступить Даяна Ястремська. У першому колі вона зіграє з представницею Франції Крістіною Младенович. Турнір TEB BNP Paribas Istanbul Cup пройде з 22 по 28 квітня.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Катерина Козлова піднялася на два рядки і тепер посідає 91 місце.

Стаховський залишився на попередньому місці в оновленому рейтингу ATP Козлова успішно стартувала в основній сітці турніру в Чарльстоні
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