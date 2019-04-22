Козлова пробилася в основну сітку тенісного турніру в Стамбулі

Фото: Катерина Козлова (wtatennis.com)

Українська тенісистка здобула перемогу у фіналі кваліфікації

Українська тенісистка Катерина Козлова завоювала право виступити в основній сітці турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Стамбулі (Туреччина). Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

фіналі відбіркового турніру українка (91 рейтингу WTA) обіграла з рахунком 6:2, 6:4 Олександру Дулгеру (167 WTA) з Румунії. Матч тривав 1 годину 10 хвилин. Цікаво, що дівчата раніше провели три очних поєдинки і всі - на кортах в Стамбулі.

Додамо, що на цьому турнірі також виступить Даяна Ястремська. У першому колі вона зіграє з представницею Франції Крістіною Младенович. Турнір TEB BNP Paribas Istanbul Cup пройде з 22 по 28 квітня.

Нагадаємо, в оновленому рейтингу WTA Катерина Козлова піднялася на два рядки і тепер посідає 91 місце.