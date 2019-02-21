НАБУ допоможе Фонду держмайна відсікати російських покупців

Фото: Віталій Трубаров (Віталій Носач, РБК-Україна)

Закон забороняє участь у приватизації капіталу з країни-агресора

Фонд державного майна і Національне антикорупційне агентство підписали Меморандум про співпрацю та обмін інформацією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. керівника ФДМ Віталія Трубарова у Facebook.

Як зазначив Трубаров, відповідно до меморандуму ФДМ і НАБУ будуть оперативно обмінюватися інформацією з баз даних та реєстрів.

Керівник ФДМ нагадав, що "закон про приватизацію чітко забороняє участь російського капіталу та наближених осіб у приватизації, як малих так і великих об’єктів, і наявна інформація від НАБУ і їх оперативна допомога сприятиме прозорості приватизаційних процесів і сприятиме повноті перевірки потенційних інвесторів".

Також Фонд передаватиме до НАБУ факти порушень виявлені під час перевірок державних підприємств та іншу інформацію, що може свідчити про наявність кримінальних правопорушень віднесених до підслідності Нацбюро.

Нагадаємо, Міністерство фінансів вважає високими шанси отримати від приватизації 17 млрд грн, які закладені у держаному бюджеті. У листопаді 2018 року міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що закон про приватизацію, який ухвалили у 2018 році, містить норми, що "знайшли відгук у широкого кола інвесторів".

Як повідомляло РБК-Україна, в Меморандумі з МВФ міститься норма про приватизацію ряду державних компаній протягом 2019 року. Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" мають відбутися у першій половині 2019 року.