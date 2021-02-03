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У Мін'юсті розповіли, коли продадуть першу в'язницю

Київ, Середа 03 лютого 2021 16:13
У Мін'юсті розповіли, коли продадуть першу в'язницю
Фото: Денис Малюська (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр юстиції Денис Малюська розповів про просування в питанні приватизації українських в'язниць. Першу таку установу планують продати вже на початку березня 2021 року.

Про це йдеться в інтерв'ю Малюськи для "Українського радіо".

За словами міністра, активні дії в напрямку приватизації пенітенціарних установ почнуться в лютому.

"Ми плануємо почати активні дії з цього напрямку в лютому. Думаю, що про оголошення аукціонів буде повідомлено тижні за два. Документи на приватизацію першої в’язниці ми передали до Фонду держмайна. Думаю, перша в’язниця буде продана на початку березня поточного року", - сказав він.

Малюська також нагадав про впровадження платних камер. Він розповів, що від платних камер державний бюджет вже отримав понад 2,2 млн гривень.

"І це істотно перевищує усі наші витрати на обладнання таких в'язниць, на отримані кошти ми проводимо ремонти у безкоштовних камерах. Ця послуга вкрай популярна, платних камер в Київському СІЗО істотно побільшає, надходжень буде більше і буде більше ремонтів безкоштовних камер", - додав міністр.

Нагадаємо, минулого року Мін'юст планував виставити на продаж близько 30 законсервованих в'язниць.

Як писало РБК-Україна, у 2021 році Мін'юст планує продати щонайменше чотири в'язниці.

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Новини України Суспільство приватизацияМіністерство юстиції УкраїнитюрьмаДенис Малюська

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