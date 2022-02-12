Коли в Україні переводять годинник на "літній" час: точна дата
Переведення годинників на літній час у 2022-му в Україні відбудеться в останню неділю березня. Цього року воно випадає на 27 число.
Детальніше про те, в коли і в який бік переводити стрілки - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Коли Україна перейде на літній час у 2022 році
Перехід на літній і зимовий час в Україні регулює постанова Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України". У документі зазначено, що стрілки годинника переводяться два рази на рік:
- на літній час - в останню неділю березня о 03:00 на 1 годину вперед;
- на зимове - в останню неділю жовтня о 04:00 на 1 годину назад.
Цього року остання неділя березня випадає на 27 число. О 03: 00 стрілки годинника переведуть на годину вперед. Сучасні гаджети, при відповідному налаштуванні часового поясу, самостійно впораються з цим завданням. Застарілі пристрої і годинник зі стрілками потрібно переводити вручну.
Перехід на літній і зимовий час - навіщо переводять годинник
Сезонне переведення годинників вперше ввели у Великобританії. Вважалося, що це дозволяє економити електроенергію. Згодом дослідження показали незначну ефективність такого способу. Крім того, медики вказують на негативний вплив цього процесу на здоров'я людини. В результаті багато країн стали відмовлятися від переходу на літній і зимовий час.
В Україні переводити стрілки на годиннику почали з 1981 року. У 1996-му перехід на літній і зимовий час регламентували на законодавчому рівні. Останні кілька років в країні неодноразово робилися спроби відмовитися від цього процесу.
Остання спроба сталася в березні 2021 року. Тоді Верховна рада не змогла ухвалити законопроєкт №4201 про обчислення часу в Україні. Документ направили на доопрацювання.
До питання про скасування переведення годинників в Україні повернулися восени минулого року. Як заявив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук, депутати планували розглянути відповідний законопроєкт взимку 2022 року. Очікувалося, що країна залишиться на зимовому часі.
Детальніше про сезонне переведення годинників в Україні і який вплив на здоров'я надає перехід на літній і зимовий час - в матеріалі РБК-Україна "Годину вперед - годину назад. Коли Україна знову переводить час і чи скасують цю традицію".