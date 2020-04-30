У Міносвіти змінили умови подачі документів абітурієнтам

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Контрактники зможуть подати вступні документи дистанційно

Міністерство освіти змінило умови подання документів абітурієнтами для вступу в університети на період карантину. Про це повідомив заступник міністра освіти Єгор Стадний, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, абітурієнтам, які вступають на контрактне навчання, дозволено подавати документи дистанційно.

"Раніше потрібно було очно подавати оригінал заяви підкріплений його підписом. Для студентів, які будуть зараховуватися на контрактні місця ми робимо повністю дистанційну подачу таких документів. Скановані копії документів можна направляти університетам, щоб уникнути надмірного пересування", - повідомив Стадний.

Також у МОН планують продовжити термін подачі оригіналів документів для бюджетників, а також дозволити подачу документів поштою.

"Ми плануємо продовжити термін прийому оригіналів заяв і дозволити подання оригіналу заяви з підписом поштою", - сказав Стадний.

Єгор Стадний про завершення навчального року в університетах та коледжах Заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний розповість про завершення навчального року в університетах та коледжах, а також як і коли проходитиме вступна кампанія цього року. Все про зміни в освіті під час карантину: http://mon-covid19.info/ #ВищаОсвіта #Вступ2020 Опубліковано Міністерство освіти і науки України Четвер, 30 квітня 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терміни вступної кампанії можуть бути зміщені з-за Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). При цьому частина вступної кампанії планують провести дистанційно.

Також повідомлялося, що МОН з-за карантину в Україні підготувало два сценарії проведення ЗНО-2020.