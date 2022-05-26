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Україні передали радянські штурмовики Су-25. Їх відправили в розібраному вигляді, - ЗМІ

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Україна, Четвер 26 травня 2022 14:01
Україні передали радянські штурмовики Су-25. Їх відправили в розібраному вигляді, - ЗМІ Фото: Україна отримала розібрані літаки Су-25 (mil.in.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна отримала від західних союзників радянські літаки Су-25. Перед цим штурмовики розібрали для полегшеного транспортування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Foreign Policy.

Зазначається, що в Європі створили "великий центр" для постачання військової допомоги в Україну. Там знаходиться 110 військових із 30 країн світу, які керують логістикою.

Зокрема, у центрі допомогли розібрати радянські літаки Су-25 та гелікоптери Мі-17. Техніку вже відправили в Україну. Кількість переданої авіації не розкривають.

Раніше в ЗМІ повідомляли, що Польща надала Україні майже всі свої запаси запчастин і боєкомплекту для винищувачів МіГ-29. Проте офіційного підтвердження цієї інформації не було.

При цьому в США заявили, що Україна може отримувати від партнерів радянські літаки, а Вашингтон не буде перешкоджати поставкам.

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