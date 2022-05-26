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Украине передали советские штурмовики Су-25. Их отправили в разобранном виде, - СМИ

Новина українською →
Украина, Четверг 26 мая 2022 14:01
Украине передали советские штурмовики Су-25. Их отправили в разобранном виде, - СМИ Фото: Украина получила разобранные самолеты Су-25 (mil.in.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получила от западных союзников советские самолеты Су-25. Перед этим штурмовики разобрали для облегчения транспортировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Отмечается, что в Европе создали "большой центр" для поставки военной помощи в Украину. Там находится 110 военных из 30 стран мира, которые управляют логистикой.

В частности, в центре помогли разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17. Технику уже отправили в Украину. Количество передаваемой авиации не раскрывают.

Ранее в СМИ сообщали, что Польша предоставила Украине почти все свои запасы запчастей и боекомплекта для истребителей Миг-29. Однако официального подтверждения этой информации не было.

При этом в США заявили, что Украина может получать от партнеров советские самолеты, а Вашингтон не будет препятствовать поставкам.

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