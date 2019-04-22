Україні передали 60 ув'язнених українців з ОРДЛО

У місті Щастя (Луганськ) Україні передали 60 українців, які перебували в пенітенціарних закладах Луганської області та на момент окупації Донбасу були затримані або відбували покарання за скоєні злочини. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова у Facebook.

Вона повідомила, що загалом вдалося за період з грудня 2018 року по квітень 2019 перемістити з окупованої частини Луганської області 195 громадян України. З них вже 34 людини звільнені.

Раніше перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона запропонувала окремим районам Луганської та Донецької областей обміняти полонених на Донбасі на ув'язнених сепаратистів. Мова йде про можливість звільнити, щонайменше, 19 українців, і відповідна пропозиція звучала на переговорах у Мінську.

Після цього в РФ заявили, що обміну полоненими на Донбасі за формулою "всіх на всіх" перешкоджає різний підхід сторін до цього питання.

"В даному випадку, все обтикатиметься в абсолютно різний підхід сторін до розуміння того, що значить "всіх на всіх". На жаль, тут існують нюанси в підходах", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, Україна запропонувала російській стороні 30 березня провести обмін полоненими за формулою "25 на 25".