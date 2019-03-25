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У Кремлі назвали перешкоду для обміну полоненими на Донбасі

Новини » Політика    25.03.2019 - 13:10
У Кремлі назвали перешкоду для обміну полоненими на Донбасі
Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

Обмін полоненими не відбувається через "різний підхід сторін"

На сьогодні обміну полоненими на Донбасі за формулою "всіх на всіх" перешкоджає різний підхід сторін до цього питання. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія нібито є прихильником обміну полоненими за формулою "всіх на всіх", а президент країни Володимир Путін неодноразово це підтверджував

"В даному випадку, все стикатється в абсолютно різний підхід сторін до розуміння того, що значить "всіх на всіх". На жаль, тут існують нюанси в підходах", - зазначив Пєсков, але не уточнив, в чому саме полягають ці нюанси.

Зазначимо, Україна запропонувала російській стороні 30 березня провести обмін полоненими за формулою "25 на 25".

Нагадаємо, раніше перший заступник голови Верховної ради Ірина Геращенко повідомила, що українська сторона запропонувала окремим районам Луганської та Донецької областей обміняти полонених на Донбасі на ув'язнених сепаратистів. Мова йде про можливість звільнити, щонайменше, 19 українців, і відповідна пропозиція звучала на переговорах у Мінську.

До цього представник України в контактній групі Євген Марчук заявляв, що Росія не має наміру обговорювати питання звільнення українських військовополонених моряків в Мінську.

 

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