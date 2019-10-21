У Голосіївському районі Києва спостерігається забруднення повітря

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

В селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ

Через погоду та велику площу загоряння спостерігається погіршення повітря у Голосіївському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що в селі Романків, що в Обухівському районі, горить понад 1,4 га торфовищ.

"На місце направлено "Київський лабораторний центр МОЗ України" та лабораторію КАРС "Київська служба порятунку" для проведення замірів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про відсутність офіційних даних про аномальне забруднення повітря в Києві. За його словами, зараз цю інформацію перевіряють.

Раніше Styler повідомляв, що в Києві зафіксовано найвищий показник рівня забруднення повітря серед інших міст України.

РБК-Україна писало, що минулого місяця у Києві заміри повітря показали перевищення вмісту пилу, діоксиду сірки, оксиду азоту та формальдегіду. В КМДА заявили, що на забруднення повітря впливає велика кількість пожеж поблизу міста.

За словами першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, проблеми екології та чистоти повітря в Києві, як і в будь-якому мегаполісі, спричинені рядом факторів, зокрема, роботою промислових підприємств, збільшенням кількості автомобілів, зростанням випадків пожеж на території Київської області.