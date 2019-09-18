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В Україні очікується похолодання та дощі

Новини » Суспільство    18.09.2019 - 14:52
В Україні очікується похолодання та дощі
Ілюстративне фото (Matt Cardy/Getty Images)

Вночі очікуються пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні завтра, 19 вересня, буде без опадів, лише у західних та північних областях очікується дощ, температура +21. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Українського Гідрометцентру Facebook.

Як повідомляють синоптики, у четвер в Україні без опадів, лише вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ.

Вітер західний та північно-західний, 7-12 м / с, вночі пориви 15-20 м / с.

Температура повітря вночі становитиме +4 +9, на узбережжі морів до +12 градусів. Вдень стовпчики термометрів прогріються до +12 +17, на півдні до +16 +21 градусів. У Карпатах протягом доби очікується 1-3 градусів тепла.

В Україні очікується похолодання та дощіВ Україні очікується похолодання та дощіНагадаємо, за даними синоптиків, 18 вересня можливі дощі у всіх областях, крім Миколаївської. Також у Волинській, Рівненській та Львівській областях температура повітря вдень становитиме +12. На півдні України температура повітря вдень сягне +18+20. В Криму і Кримської області також дощі, там температура повітря вдень сягне +19+21.

У Карпатах вранці 18 вересня випав сніг. Наголошується, що на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, пориви вітру 5-6 м/с. Крім того, температура повітря впала до 0.

Зазначимо, що синоптик Наталка Діденко повідомляла про потепління в кінці цього місяця.

Крім того, завтра, 19 вересня в Україні оголошено штормове попередження, збережуться сильні пориви вітру.

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