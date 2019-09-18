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В Украине ожидается похолодание и дожди

Новости » Общество    18.09.2019 - 14:52
В Украине ожидается похолодание и дожди
Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

Ночью ожидаются порывы ветра 15-20 м/с

Погода в Украине завтра, 19 сентября, будет без осадков, лишь в западных и северных областях ожидается дождь, температура +21. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Украинского Гидрометцентра в Facebook.

Как сообщают синоптики, в четверг в Украине без осадков, лишь днем ​​в западных и северных областях местами ожидается небольшой дождь.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м / с, ночью порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью составит +4 +9, на побережье морей до +12 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +​​12 +17, на юге страны до +16 +21 градусов. В Карпатах в течение суток ожидается 1-3 градусов тепла.

Завтра в Киеве ночью будет без осадков, днем ​​ожидается небольшой дождь. Ветер порывистый. Температура воздуха ночью составит +6 +8, а днем ​​+13 +15 градусов.

В Украине ожидается похолодание и дождиНапомним, по данным синоптиков, 18 сентября возможны дожди во всех областях, кроме Николаевской. Также в Волынской, Ровенской и Львовской областях температура воздуха днем составит +12. На юге Украины температура воздуха днем достигнет +18+20. В Крыму и Крымской области также дожди, там температура воздуха днем достигнет +19+21.

В Карпатах утром 18 сентября выпал снег. Отмечается, что на горе Поп Иван Черногорский облачно, порывы ветра 5-6 м/с. Кроме того, температура воздуха упала до 0.

Отметим, что синоптик Наталка Диденко сообщала о потеплении в конце этого месяца.

Кроме того, завтра, 19 сентября в Украине объявлено штормовое предупреждение, сохранятся сильные порывы ветра.

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