ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні відреагували на інформацію про нашивку "Беркута" у шпигуна в Німеччині

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 11:54
В Україні відреагували на інформацію про нашивку "Беркута" у шпигуна в Німеччині Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про нашивку "Беркута" у затриманого в Німеччині шпигуна. МЗС приверне увагу правоохоронців до цієї інформації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова міністра на брифінгу.

За словами міністра, це сувенірний шеврон.

"Яскравий персонаж потрапив в руки німецьких спецслужб. Було б наївно вважати, що він один такий, тому я бажаю німецьким контррозвідникам ще системніше працювати над виявленням мережі російських агентів - не лише фанатичного, низового рівня, але і на інших щаблях німецького суспільства, адже ці люди ніякої користі Німеччині не приносять - якраз навпаки", - зазначив Кулеба.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про актуальні питання зовнішньої політики України

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021

Разом з тим, голова МЗС не бачить підстав проводити якесь додаткове розслідування через наявність у людини шеврона "Беркут".

Нагадаємо, Daily Mail писало, що у квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту".

Зазначимо, в Німеччині заявили про затримання британського шпигуна російської розвідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба
NEWS
В Одесі сталась пожежа на заводі
В Одесі сталась пожежа на заводі
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень