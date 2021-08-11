У Німеччині заявили про затримання британського шпигуна російської розвідки
Фото: у Німеччині затримали британця, підозрюваного у співпраці з РФ (GettyImages)
У Німеччині підозрюють працівника британського посольства в роботі на російську розвідку. Його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Федеральної прокуратури Німеччини.
Громадянин Великобританії Девід С. працював у британському посольстві в Німеччині. Встановлено принаймні один епізод, коли не пізніше листопада 2020 року підозрюваний переслав робочі документи представнику російської розвідки в обмін на винагороду, повідомили в прес-службі прокуратури.
Підозрюваного затримали в Потсдамі, недалеко від Берліна. На робочому місці затриманого пройшли обшуки.
Затримання ймовірного шпигуна стало результатом розслідування, проведеного ФРН і Великобританією.