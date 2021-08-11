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У Німеччині заявили про затримання британського шпигуна російської розвідки

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Берлін, Середа 11 серпня 2021 12:12
У Німеччині заявили про затримання британського шпигуна російської розвідки Фото: у Німеччині затримали британця, підозрюваного у співпраці з РФ (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Німеччині підозрюють працівника британського посольства в роботі на російську розвідку. Його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Федеральної прокуратури Німеччини.

Громадянин Великобританії Девід С. працював у британському посольстві в Німеччині. Встановлено принаймні один епізод, коли не пізніше листопада 2020 року підозрюваний переслав робочі документи представнику російської розвідки в обмін на винагороду, повідомили в прес-службі прокуратури.

Підозрюваного затримали в Потсдамі, недалеко від Берліна. На робочому місці затриманого пройшли обшуки.

Затримання ймовірного шпигуна стало результатом розслідування, проведеного ФРН і Великобританією.

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