ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту", - Daily Mail

Новость на русском →
Потсдам, Четвер 12 серпня 2021 20:53
У квартирі російського шпигуна в Німеччині виявили шеврон "Беркуту", - Daily Mail Фото: у Німеччині викрили російського шпигуна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Німеччині провели обшук у квартирі охоронця британського посольства, якого запідозрили у шпигунстві на розвідку Росії. У нього вдома знайшли багато російської символіки, а також шеврон розформованого українського полку міліції "Беркут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське видання Daily Mail.

У шпигунстві підозрюють 57-річного британця, якого називають Девідом Смітом. Він проживає в арендованій однокімнатній квартирі в місті Постдам поблизу Берліну.

У його квартирі виявили книжні полиці, які були заповнені російськими книгами та військовими історіями, зокрема, про 12-ту танкову дивізію СС. Також серед книг шпигунський роман "Якісне вбивство" та самовидана книга Девіда Айка "Тригер", наповнена теоріями змови.

Також у квартирі ймовірного шпигуна знайшли великий російський прапор та інші речі з російською символікою.

Фото: квартира російського шпигуна в Німеччині (by Anrew Young in Postdam, Germany for Mailonline)

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Германия
NEWS
Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ
Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень