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В Украине отреагировали на информацию о нашивке "Беркута" у шпиона в Германии

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Киев, Пятница 13 августа 2021 11:54
В Украине отреагировали на информацию о нашивке "Беркута" у шпиона в Германии Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о нашивке "Беркута" у задержанного в Германии шпиона. МИД привлечет внимание правоохранителей к этой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова министра на брифинге.

По словам министра, это сувенирный шеврон.

"Яркий персонаж попал в руки немецких спецслужб. Было бы наивно считать, что он один такой, поэтому я желаю немецким контрразведчикам еще системнее работать над выявлением сети российских агентов - не только фанатичного, низового уровня, но и на других ступенях немецкого общества, ведь эти люди никакой пользы Германии не приносят - как раз наоборот", - отметил Кулеба.

Онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об актуальных вопросах внешней политики Украины

Posted by Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021

Вместе с тем, глава МИД не видит оснований проводить какое-то дополнительное расследование из-за наличия у человека шеврона "Беркут".

Напомним, Daily Mail писало, что в квартире российского шпиона в Германии обнаружили шеврон "Беркута".

Отметим, в Германии заявили о задержании британского шпиона российской разведки.

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Дмитрий Кулеба
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