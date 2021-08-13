В Украине отреагировали на информацию о нашивке "Беркута" у шпиона в Германии

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о нашивке "Беркута" у задержанного в Германии шпиона. МИД привлечет внимание правоохранителей к этой информации.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова министра на брифинге .

По словам министра, это сувенирный шеврон.

"Яркий персонаж попал в руки немецких спецслужб. Было бы наивно считать, что он один такой, поэтому я желаю немецким контрразведчикам еще системнее работать над выявлением сети российских агентов - не только фанатичного, низового уровня, но и на других ступенях немецкого общества, ведь эти люди никакой пользы Германии не приносят - как раз наоборот", - отметил Кулеба.

Онлайн-брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы об актуальных вопросах внешней политики Украины Posted by Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine on Friday, August 13, 2021

Вместе с тем, глава МИД не видит оснований проводить какое-то дополнительное расследование из-за наличия у человека шеврона "Беркут".