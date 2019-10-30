Україна пройде опалювальний сезон навіть без транзиту газу, - "Нафтогаз"

Фото: Сергій Перелома (УНІАН)

Україна закачала в ПСГ майже 22 млрд кубометрів газу

Україна готова до сталого проходження опалювального сезону 2019-2020 навіть без транзиту газу з Російської Федерації до країн Євросоюзу. Про це на брифінгу заявив перший заступник голови НАК "Нафтогаз України" Сергій Перелома, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Україна готова пройти опалювальний сезон незалежно від погодних умов з ситуації з транзитом природного газу.

"Група "Нафтогаз" за участю оператора ГТС і "Укртрансгазу" неодноразово проводила навчання, на яких моделювалися різні сценарії погодних умов, і різні сценарії споживання. Також ми моделювали і відсутність транзиту, і обмеження імпорту природного газу з європейських країн. Будь-який сценарій підтверджує стале проходження опалювального сезону", - зазначив Перелома.

Також повідомляється, що до ПСГ закачано 21,7 млрд кубометрів газу, що майже на 5 млрд кубометрів більше торішнього показника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні опалювальний період розпочався у всіх регіонах. У той же час житловий фонд залишався не підключеним до опалення в 8 областях.

Відзначимо, вчора у президента Росії Володимира Путіна висунули умови для домовленостей щодо газу з Україною.