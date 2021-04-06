Україні відмовлялися давати вакцину по COVAX без зняття відповідальності з виробників

В Україну відмовлялися постачати вакцину від коронавірусу за програмою COVAX без зняття відповідальності з виробників . Таку вимогу було від виробників вакцин.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

Він зазначив, що вимога про зняття відповідальності йде від всіх виробників вакцин, які зареєстровані в Україні та в світі.

"Це були вимоги щодо COVAX. Пам'ятайте, міністр заявляв - завтра ми отримаємо, ми післязавтра отримаємо. Потім виявилося, що виробники за COVAX не дають вакцину в ті країни, які не прийняли таке законодавство. Сьогодні законодавство прийнято", - заявив Радуцький.

Він зазначив, що закон містить пункти про відповідальність держави.

"Ми зняли відповідальність з медпрацівника, за умови, що він правильно вколов вакцину, яку правильно зберігали, перевірив протипоказання. Відповідальність несе не медпрацівник, а держава. Я вважаю, що ці дві поправки, які ми внесли цей законопроект, зробили його дуже потрібним для громадян України", - уточнив Радуцький.