В Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від СOVID-вакцин

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин . Ухвалити таке рішення може Кабінет міністрів.

Таку заяву він зробив під час обговорення законопроекту №5247 про звільнення виробників вакцин від відповідальності за наслідки щеплень у комітеті ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов зауважив, що всі країни змушені використовувати вакцини, які не пройшли повний цикл клінічних випробувань.

Однак, підкреслив він, ВООЗ та міжнародний Альянс Гаві створили програму компенсації за побічні наслідки, які можуть настати внаслідок використання вакцини за програмою COVAX для країн, що отримали цю вакцину. Вона не поширюється на інші вакцини.

"На думку Олексія Соловйова, необхідно визначити механізм відповідальності постачальників за якість вакцин або створити в країні механізм компенсації побічних наслідків від їх використання. Максим Степанов зауважив, що створення фонду для таких компенсацій буде передбачено у постанові Кабінету міністрів", - сказано у повідомленні.

Глава медкомітету Михайло Радуцький запропонував передбачити компенсаторний фонду у законопроекті №5247.