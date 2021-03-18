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В Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від СOVID-вакцин

Новость на русском → Україна, Четвер 18 березня 2021 10:53
В Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від СOVID-вакцин Фото: Максим Степанов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні можуть створити фонд компенсації побічних наслідків від використання вакцин. Ухвалити таке рішення може Кабінет міністрів.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Таку заяву він зробив під час обговорення законопроекту №5247 про звільнення виробників вакцин від відповідальності за наслідки щеплень у комітеті ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексій Соловйов зауважив, що всі країни змушені використовувати вакцини, які не пройшли повний цикл клінічних випробувань.

Однак, підкреслив він, ВООЗ та міжнародний Альянс Гаві створили програму компенсації за побічні наслідки, які можуть настати внаслідок використання вакцини за програмою COVAX для країн, що отримали цю вакцину. Вона не поширюється на інші вакцини.

"На думку Олексія Соловйова, необхідно визначити механізм відповідальності постачальників за якість вакцин або створити в країні механізм компенсації побічних наслідків від їх використання. Максим Степанов зауважив, що створення фонду для таких компенсацій буде передбачено у постанові Кабінету міністрів", - сказано у повідомленні.

Глава медкомітету Михайло Радуцький запропонував передбачити компенсаторний фонду у законопроекті №5247.

Нагадаємо, Міністерству охорони здоров'я доручили доопрацювати закон, яким виробників вакцин можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень.

Як писало РБК-Україна, на початку тижня у Раді зареєстрували відповідний законопроект №5247.

Так, Австрія готова сприяти Україні в прискореному отриманні вакцин у рамках COVAX.

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