Михайло Радуцький: Мій прогноз – вакцинуватися від COVID треба буде раз на рік

"Червона зона" карантину невблаганно розширюється, а захворюваність на COVID-19 в Україні б'є рекорди. Місцева влада, якій центр віддав на відкуп введення локдаунів, намагається стримати поширення хвороби. Одночасно вона ж намагається збалансувати інтереси мітингуючих підприємців. У той же час темпи вакцинації в Україні залишають бажати кращого.

Глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький в інтерв'ю РБК-Україна розповів, яких ще обмежень слід очікувати українцям, як буде проходити вакцинація і коли можна буде очікувати кінця пандемії і локдаунів.

– Владі дістається через погано організовану кампанію вакцинації, та й найсучасніших вакцин в країні немає. Чому так сталося, на вашу думку?

– Я б хотів почати зі слів Макрона, президента Франції, який назвав ситуацію з вакцинами і взагалі боротьбу з COVID новою світовою війною. Перший раз у мене ця фраза викликала посмішку. Сьогодні я все більше розумію, що Макрон дуже правильно охарактеризував ситуацію з вакцинацією в світі.

Сьогодні йде світова війна. За те, хто швидше провакцинується, хто швидше вийде з економічної кризи. Крім збереження життя людей, для будь-якого уряду важливий стан економіки. Ми бачимо, що за минулий рік з'явилися нові доларові мільярдери в Індії. І всі вони прямо або опосередковано пов'язані з фармвиробництвом.

Ми дивимося на Китай, який задекларував зростання ВВП і першим вийшов з кризи. Ми сьогодні розуміємо, що Ізраїль офіційно оголосив, що країна перемогла COVID. Я зараз не виправдовую МОЗ, претензій достатньо, але є об'єктивні речі.

Україна не є виробником вакцини. Тому сьогодні ми зв'язані по руках і ногах, шукаємо вакцину по всьому світу. Але, якщо це когось заспокоїть, то ми не одні. За винятком двох-трьох країн, цим займаються сьогодні всі. Дефіцит вакцин є і у найбагатших країн. Ми чуємо звинувачення на адресу Меркель. Ми чуємо звинувачення на адресу Макрона. Ми чуємо звинувачення на адресу світових лідерів, що у них теж не все гладко з вакцинацією.

Так як у нас немає свого виробництва вакцини, ми змушені шукати її по світу. І якщо в 2014 році, коли ми шукали зброю, реальну зброю, то нам було набагато простіше з однієї простої причини - воювали з Росією тільки ми. А сьогодні з вірусом воюють всі країни. Зрозуміло, що Україна не може собі дозволити те, що зробив уряд Ізраїлю. Уряд цієї країни, коли ще не винайшли вакцину, виграв аукціон на поставку вакцини Pfizer за 30 млн доларів.

А що у нас? Я вважаю, що є три речі, з якими в цій війні ми могли б бути більш розторопними. По-перше, мені досі незрозуміло, чому ми забрали повноваження щодо закупівлі вакцин у ДП "Медичні закупівлі" і віддали це міжнародникам.

– А чому, до речі?

– У мене те ж питання. Швидше за все, нашому міністерству міжнародники заявили, що у них є великі контракти. Звичайно, коли міжнародна закупівельна організація поставляє не тільки для України, а для багатьох країн, з нею виробник вакцини розмовляє більш шанобливо, тут логіка зрозуміла.

Швидше за все, міжнародники прийшли до міністра і сказали, що у них є контракт. Зрозуміло, що уряд його підписав, змушений був підписати. Але, як ми бачимо сьогодні, уряд Індії ухвалив рішення зупинити експорт, і міжнародники зараз теж не справляються з поставками.

– Міжнародники отримали оплату за посередництво?

– Ще в 2016 році був прийнятий закон, коли Україна вперше звернулася до міжнародних закупівельних організацій. Коли один з колишніх міністрів, який любить зараз всіх вчити і всім розповідати, як все неправильно роблять, довів країну, що ми залишилися взагалі без ліків.

– Ви про Квіташвілі (колишній глава МОЗ Олександр Квіташвілі, - ред.) зараз?

– Ні, я про Мусія (колишній глава МОЗ Олег Мусій, - ред.). Всім зараз розповідає, як усе погано, а при цьому він довів країну, що ми змушені були звернутися до міжнародних організацій. В законі, який приймався у 2016 році і діє по сьогоднішній день, це все засекречено.

Мене це обурює, тому що ДП "Медичні закупівлі" повністю прозорі. Навіть на ваше питання, чи отримали вони посередницькі, у мене немає відповіді. Напевно. Але утримання ДП "Медичні закупівлі" точно буде коштувати менше, ніж посередництво.

ДП "Медичні закупівлі" себе непогано зарекомендувало за той рік, поки вони працювали. Мало того, вони контролюються не тільки нами, але і міжнародниками. Що там сталося? Я можу це пояснити так, що прийшли міжнародники і сказали, що у них є можливість нас забезпечити.

Не повірити в це було неможливо з однієї простої причини - коли я купую для 20 країн, зі мною розмовляють краще, ніж коли я купую для однієї країни. На ваше питання відповісти не можу, разом з вами отримаємо відповідь тоді, коли закінчиться поставка, і угода буде розсекречена.

Чому Макрон це ще назвав війною? Ринок вакцин від COVID. Ми ж розуміємо, що це вже на все життя - вакцину треба буде колоти з якимось інтервалом. Зрозуміло, що не так багато виробників у світі, які вже вийшли з готовим продуктом. На сьогодні йде боротьба за ринок, причому за ринок навіть не мільярдний, а трильйонний. Відповідно, з'являється медійна війна, якесь викручування рук.

У нас є північний сусід, якому теж це дуже важливо. Не по доброті душевній вони намагаються скрізь засунути свій "Супутник V". Це великі гроші, тому вони вкладаються в розкрутку своєї вакцини. Інше питання, що світова спільнота поки не побачила доказів, що це діюча вакцина. Ви згадайте заяви наших деяких опозиційних партій щодо цього "Супутнику", які фейки вкидаються про Pfizer, про AstraZeneca. Йде глобальна світова війна, за ринок збуту в тому числі.

При цьому я не захищаю зараз МОЗ, до нього теж є питання. Законодавча база не була готова? Ну ви знаєте, що парламент всі закони щодо COVID приймає зазвичай конституційною більшістю голосів. І при цьому робить це дуже швидко.

Михайло Радуцький (Фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

– Закон про зняття відповідальності з виробників вакцин потрібен був, щоб отримати вакцини за механізмом COVAX?

– Це вимога від всіх виробників вакцин, які зареєстровані в Україні і в світі. Такі закони ухвалили Німеччина, США, Аргентина. Це викручування рук з одного боку, з іншого - є позитив в цьому законі. Один з основних аргументів антивакцинальників, не тільки проти COVID, а взагалі, був такий - якщо будуть наслідки після вакцини, то ніхто не несе за це відповідальності.

В законопроекті №5247 комітет наполіг на тому, що Кабмін повинен розробити механізм компенсації та страхування людей на випадок, якщо щось сталося з вакциною.

Ще ми зняли відповідальність з медпрацівника, за умови, що він правильно вколов вакцину, яку правильно зберігали, перевірив протипоказання. Відповідальність несе не медпрацівник, а держава. Я вважаю, що ці дві поправки, які ми внесли у цей законопроект, зробили його дуже потрібним для громадян України.

Але це були вимоги щодо COVAX. Пам'ятайте, міністр заявляв - завтра ми отримаємо, ми післязавтра отримаємо. Потім виявилося, що виробники через COVAX не дають вакцину в ті країни, які не прийняли таке законодавство. Сьогодні законодавство прийнято.

Я так само, як і ви, чекаю, коли почне надходити вакцина за COVAX. Тому що Індія, за словами міністра охорони здоров'я, призупинила поставки, доки там триває спалах захворювання. Будемо сподіватися, що це дійсно так, але нам сьогодні в першу чергу треба чекати Sinovac, і чекати вакцини, які йдуть за програмою COVAX. Віктор Ляшко заявив, що додатковий мільйон вакцин за COVAX потрапить до нас. І це Pfizer, до речі.

– Що стосується наступних поставок. У нас певну кількість людей уколото Covishield, він же - AstraZeneca. Індія призупинила поставки. Що ми будемо робити з цими людьми після закінчення терміну, коли їм потрібно буде вколоти другу дозу?

– По-перше, у нас є запас часу. По-друге, Індія не відмовилася від контракту, а призупинила. Як показує практика Ізраїлю, як тільки масово провакцинований певний відсоток населення, епідемія йде на спад. І ми розуміємо за часовими розрахунками, що це абсолютно реальні терміни. І ми розуміємо, що як тільки Індія стабілізує у себе спалах, вона почне відвантажувати вакцину за контрактом. Вона ж не тільки Україні призупинила.

Плюс, звичайно, я все одно вважаю, що деякі безвідповідальні заяви і ваших колег і політиків зіграли свою роль. Тепер Індія дивиться на нас як на країну, де лають їх вакцину, причому безпідставно лають. Причому лають на рівні шанованих серйозних людей. Цей фактор теж є. Звичайно, він не основний, є затримка і за постачаннями, але я б його не скидав. Завтра те ж саме скажуть про Pfizer. Коли нікому продати, ніхто на це не звертає уваги, але коли у тебе стоїть черга з 30-40 країн з будь-якими грошима...

– Виникає і інше питання. Наприклад, через три місяці вакцини з Індії не приїхали, що тоді робиться? Не можна колоти іншу вакцину?

– Я думаю, що тут краще говорити з фахівцями, з інфекціоністами, з імунологами. Я не думаю, що тому, кому вкололи Covishield, можна вколоти Pfizer як другу дозу. Тому що це дві принципово різні за дією вакцини. І та, і інша проти COVID, але принцип інший. Якщо Covishield/AstraZeneca векторна вакцина, а Sinovac інактивована вакцина, то Pfizer - це мРНК вакцина.

Але якщо ми говоримо про те, що Covishield - копія AstraZeneca, зроблена за тією ж формулою, то, зі слів міністра Степанова, у нас на підході AstraZeneca, вироблена в Південній Кореї. Тобто, якщо це дві однакові вакцини, то це питання може бути вирішене.

– Що стосується темпів вакцинації, наприклад, медичних працівників. Відсоток "відмовників" зашкалює.

– Антивакцинальники зробили свою чорну справу.

– Що з цим робити?

– Є три способи, як можна збільшити кількість бажаючих пройти вакцинацію. Перша - люди, які є лідерами думок, повинні показувати приклад. Я вважаю, що, скажімо, особистий приклад президента Зеленського повинен вплинути на популяризацію вакцинації.

Друге - та ситуація, яка сьогодні є в країні з COVID. Я знаю багатьох колег депутатів, які кричали, що вакцинація - це введення наночастинок, які будуть потім через 5G управлятися. Повірте, я це чув від народних депутатів. На щастя, не від більшості, але такі є. А що можна говорити про простих людей. Але навіть ці люди сьогодні бачать, що відбувається з COVID, що в лікарнях немає місць, що вже вмирають ті, кого вони знають особисто. Їхня думка різко змінюється - вони тепер дзвонять і кажуть, як нам прийти і провакцинуватися. Це другий чинник, який повинен спрацювати.

Третій спосіб. Ми зараз готуємо до прийняття комітетом - не наш комітет основний, але ми підтримали - законопроекту про соціальну рекламу щодо вакцинації і боротьби з COVID. Я вважаю, що потрібно посилити комунікацію з вакцинації.

Що стосується мобільних бригад для вакцинації, кабінетів вакцинації - вони є, але, на жаль, там теж не все гладко. Ми на засіданні комітету слухали три області, зокрема, Херсонську, яка єдина залишилася в жовтій зоні. І на комітеті ми чітко зрозуміли, чому вона залишилася в цій зоні. Тому що там виконується до коми все, що розписано в карантинному плані, і щодо вакцинації. І ось Херсонська область каже - хлопці, ви не вакцинуєте, дайте нам цю дозу, у нас хочуть, у нас черги. Вони провакцинували все, що було виділено на область, і готові ще вакцинувати.

Тобто дуже багато залежить від місцевої влади в тому числі. Йде обман в статистиці. Нещодавно головний санітарний лікар України викрив одеське медичне керівництво у спотворенні статистичних даних. У МОЗ вони подають одну статистику, а насправді відбувається зовсім інше. Одеська область - одна з найгірших з вакцинації.

Не можна сказати, що щось одне є причиною поганої вакцинації. Це сукупність факторів: як себе веде центральна влада, місцева влада, центральне телебачення, місцеві медіа, лідери громадської думки.

Пам'ятайте виступи мерів Черкас та Івано-Франківська? І подивіться на їхню риторику сьогодні. Раніше вони говорили: "ви все брешете, це все не так, і я закликаю бізнесменів не боятися і виходити, наші юристи з мерії будуть вас захищати". Сьогодні цей же мер каже: ми закриваємо місто, у нас проблема.

Михайло Радуцький (Фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

– З приводу інформаційної кампанії проти вакцини AstraZeneca - влада розуміє, кому це вигідно? Це росіяни або це боротьба західних виробників між собою?

– Що стосується взагалі будь-якої вакцини - це боротьба всіх з усіма. Не можна сказати, що тільки росіяни. Вони одну з головних скрипок грають, тому що "Супутник V" з усіх найслабший, до нього найменше довіри, тому росіянам дуже важлива ця війна.

А що стосується інших виробників, ми ж говоримо про трильйони... Мало того, ми ж розуміємо, що вакцинація буде практично щороку.

– Які продукти можуть з'явитися ще в Україні? У нас буде NovaVax...

– Я знаю, що за COVAX ми повинні отримати AstraZeneca і Pfizer. За контрактами, укладеними урядом, за гроші країни - ми точно маємо контракти на Covishield, на Sinovac і NovaVax, і AstraZeneca виробництва Південної Кореї.

Про постачання яких ще вдасться домовитися? Я знаю, що президент багато надій покладає на Міністерство закордонних справ. Точно можу сказати, яких вакцин в Україні не буде.

– Яких не буде?

– В Україні не буде вакцин, які не мають реєстрації в Євросоюзі і не мають прекваліфікації ВООЗ. Це точно. Всі інші можуть бути.

– Johnson&Johnson?

– Наскільки я знаю, уряд США на три роки вперед викупив все, що зробить Johnson&Johnson, тому найближчим часом - навряд чи.

– Коли може стартувати комерційна вакцинація?

– Міністр говорив, що це може бути влітку або восени. Але те, що відбувається сьогодні на ринку - повна відсутність вакцин, заборона на експорт та заяви виробників про те, що поки є дефіцит, вони торгують лише з урядами. Я б не хотів навіть називати приблизні терміни, я в них не вірю.

– Зарубіжні оглядачі говорять про нову нормальність. Що ця історія з локдаунами в тій чи іншій формі не закінчиться ніколи. Ви поділяєте цю думку?

– Поки не буде провакциновано 80% населення земної кулі, пандемія не закінчиться. Тим більше, що вірус мутує. Добре, що зараз доведено, що AstraZeneca, Pfizer і Sinovac працюють і проти британського штаму.

– А що буде завтра? Вже з'явився ельзаський штам.

– Далі ми будемо дивитися - діє або не діє. Єдине, що я б хотів сказати - у нас нова реальність не тільки з локдаунами, у нас нова реальність і з вакцинацією. Ми вже звикли, що раз у році потрібно вакцинуватися від грипу, і мій прогноз, що раз у році тепер потрібно буде вакцинуватися від COVID. Це ще одна причина світової війни за ринок.

– Але питання полягає в тому, що поява нових мутацій породжує логістичну проблему. Тобто потрібно вакцину адаптувати під нову мутацію, виготовити, доставити і проколоти.

– Вакцина від грипу виробляється раз у році.

– Що стосується штамів, які циркулюють в Україні. Нинішній спалах - це британський штам?

– Наші вчені вважають, що це британський штам. І, судячи з того, як помолодшав вік хвороби, які швидкі і важкі ускладнення вона дає, дуже схоже, що наші вчені не помилилися. Це британський штам.

– Чим він відрізняється?

– Висока контагіозність, він набагато молодше і ускладнення у нього трохи важче, ніж від тих штамів, до яких ми звикли під час другої і першої хвилі.

– Смертність все одно залишається високою в старшій віковій групі.

– Ми маємо рекорди зі смертності, тому заспокоювати себе, що це проблема тільки літніх людей, не потрібно.

Михайло Радуцький (Фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

– Чув цікаву теорію походження британського штаму в Україні. Кабінет міністрів ввів локдаун після новорічних свят, але не ввів заборону на приїзд іноземців. І коли в Європі були закриті гірськолижні курорти, західна публіка приїхала в Буковель.

– Це з розряду "нам не пощастило". По-перше, не тільки Буковель працював в Україні. По-друге, поясніть, чому в Еміратах, які взагалі не закривали країну, але жорстко контролювали наявність ПЛР-тестів, цього немає? Якась логіка має бути посилений контроль.

Питання до МОЗ, чому не було постанови, яка вимагала б або самоізоляції, або обов'язкового тестування по прильоту в Україну з будь-якої країни світу. Сьогодні немає "жовтих", "зелених" країн - усі країни "червоні". Виходячи з цього в аеропорту "Бориспіль", у всіх повітряних, водних і сухопутних воротах повинні стояти ПЛР-лабораторії. Ну, багата країна Емірати може дозволити робити це для всіх безкоштовно, хоча я більш ніж упевнений, що це входить у вартість квитка.

Я впевнений, що іноземці або повинні мати з собою тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин, або здати його тут. Ось це повинно було бути зроблено.

– В регіонах всі тести в основному державні, в приватних лабораторіях тести майже не проводяться - у народу грошей немає. А в державних результату треба чекати п'ять днів.

– По-перше, COVID ставиться в першу чергу за клінічною картиною. ПЛР та антиген - це вже підтвердження того, що лікар поставив правильний клінічний діагноз.

І я з вами не погоджуся. Є, наприклад, Херсонська область, я її ще довго буду в приклад ставити. У них найбільша кількість безкоштовних тестувань в Україні, найвищий відсоток виявлення від зроблених тестів. Мало того, вони за всіма показниками сьогодні відповідають Європі за кількістю тестів, кількості хворих на 100 тисяч населення.

Виявляється, якщо хочеш, то все можна. І повірте, Херсонська область не найбагатша в Україні. Тут дуже багато все-таки залежить від керівництва області.

І якщо Херсон каже - дайте ще вакцину, Одеса каже - у нас не хочуть вакцинуватися, що нам робити, під автоматом змусити? Відстань між Херсоном і Одесою 110 км, по-моєму. Я розумію, що Одеса - це порто-франко, але послухайте волонтерів з концентраторами. Люди дуже добре розуміють, що відбувається. І коли починає обласне керівництво медицини заявляти, що ми будемо змушувати людей вакцинуватися, то це занадто. Не потрібно нікого змушувати. Потрібно дати можливість зробити укол.

Там катастрофа. Я розумів, що в Одесі все невесело. Але коли головний санітарний лікар каже, що не відповідає статистика... Ви подаєте 600 вільних ліжок, а на диспетчерський центр МОЗ телефонують люди, що їх не госпіталізують і немає місць. Обласне керівництво Одеси каже - ну, може, це 2-3 випадки, ми їх в ручному режимі госпіталізуємо. Панове, 21 століття, пандемія, ручний режим - це злочин. Все повинно бути в алгоритмі.

– Це все питання до влади. Коли локдауни починалися рік тому, всі говорили - невже складно посидіти два тижні, щоб перемогти коронавірус і підготувати медичну систему? Пройшли вже ці два тижні.

– З цією проблемою зіткнулася влада всіх країн. І немає унікального рецепту. Протести ми бачимо в Австрії і Німеччині, у законослухняних країнах, де начебто хороші уряди. У нас же влада завжди погана.

– В Україні суворість закону компенсується необов'язковістю його виконання.

– Я замовив доставку біля одного з київських ресторанів - зараз його оштрафували і опечатали. Так ось, мені готують моє замовлення, а я бачу, як там проходить дитячий день народження. Що ж ви робите? Це місто Київ, центр, навпроти три посольства, причому країни дуже популярні.

Ну ми сьогодні введемо якісь ще обмеження. Коли кажуть, що порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих, ця фраза насправді має сенс. Держава затягнула з вакцинацією - питання до держави, слів немає. Які причини цього, винна держава або не винна - це третє питання.

Це точно не залежить від людей. Але носити маски, не ходити в шинок, не ходити в нічний клуб в Одесі в "червоній зоні"... Минулого тижня наш колега з поліцією припинив діяльність трьох нічних клубів, по 600 осіб в кожному. Це клуб винен, чи той, хто пішов у клуб?

– Це філософське питання. За цією логікою, судячи по тому, як йдуть справи з вакцинацією і мутаціями, люди більше не будуть ходити в нічні клуби ніколи.

– Це ж не тому, що ми обмежили нічні клуби. А тому, що люди будуть хворіти. Ми сьогодні ходимо по дуже тонкому лезу. Колапс медичної системи країни може відбутися в будь-який момент. Відсоток, якого не вистачає до колапсу, щодня зменшується або як мінімум не збільшується.

Це проблема. Ми ж всі дивилися картинки з Ломбардії. Спочатку кричали, що все це постановочне, що нічого цього немає і "ви все брешете". Потім ми зрозуміли, що це все ж не "ви все брешете". Але ми розуміємо ще одну річ - люди, які перебували в Ломбардії, розуміли, що потрібно дотримуватися обмежень.

– Тоді змінюється спосіб життя. Тобто люди не будуть ходити більше в шинок.

– Або будуть. В Ізраїлі працюють ресторани, нічні клуби, у них перший круїз запускається.

– Але не виключено, що тільки до осені.

– Виключено, тому що вони вже прийняли рішення робити третю серію доз у серпні тим, хто пройшов вже вакцинацію. Вони вважають, що цим продовжать на півтора року захист. Це не фейк, я знаю людей, яким зателефонували сімейні лікарі і сказали, що записують на серпень, на третю дозу Pfizer.

Дивимося на Емірати - все місцеве населення провакциноване. І у них все працює.

– А чи є дані, скільки зберігається імунітет після вакцинації?

– За оцінками ВООЗ, до року після щеплення. Але так як ще немає жодної людини, у якої минув рік після вакцинації, це перевірити складно. Але точно відомо, що вакциновані люди хворобу переносять дуже легко. І, до речі, основне, що пишуть виробники вакцин в анотації, що вона в першу чергу захищає від важкого перебігу захворювання і від ускладнень.

У нас є приклад - пан Ляшко. Дуже легко переніс COVID, видужав.

Михайло Радуцький (Фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

– Що стосується обмежень в Україні найближчим часом. Які ще плануються?

– Дуже підтримую рішення мера Києва про закриття транспорту, садочків та шкіл. Ситуація у Києві дуже важка в системі охорони здоров'я.

Я підтримую, хоча і часто його критикую, але в сьогоднішній ситуації підтримую дії Садового щодо Львову. Не можу сказати, що підтримую те, що робить Одеса в тих же умовах. Вважаю, що це дуже погано.

– Харків виступив із заявою, що не буде закривати школи і садки.

– Цих людей потрібно просто записувати, щоб потім дати подивитися їм же це відео.

Що б не робила центральна влада, якщо на місцях це не буде підтримуватися місцевою владою, нічого не зміниться. Обмеження потрібні. На жаль, з вакцинацією процес уповільнений, але знову-таки ми не унікальні. Польща готується до введення комендантської години, Італія закрила цілі регіони. Те ж саме робить Франція. Ми не винайдемо велосипед.

– Нам чекати комендантської години або блокпостів між областями?

– Я хочу собі уявити голосування у Верховній раді за комендантську годину – президента Зеленського звинуватять у всіх смертних гріхах. Тому я сподіваюся, що комендантську годину навряд чи буде введено, хоча може бути різна ситуація. Але те, що ми повинні посилити патрулі Національної поліції і Національної гвардії в містах, у селах, на транспорті - це однозначно.

– А блокпости між регіонами чекати? І обмеження міжобласного сполучення?

– Якщо буде якась катастрофічна ситуація. Насправді, все це регулюється законами України. Є закон про захист населення від біологічної загрози. Там все прописано.

– Що для нас катастрофа? Яку цифру ми повинні побачити, щоб зрозуміти, що це катастрофа?

– Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то на сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій. На відміну від перших двох хвиль, зараз відсоток госпіталізацій дуже високий.

– Якщо виникне ситуація як у Польщі зараз, що тоді?

– Колапс. І я дуже цього не хочу, щоб наші лікарі були змушені виконувати протокол черги. Що таке колапс? Це коли лікар буде вибирати, кого рятувати, а кого ні. Я б ворогам цього не побажав. Я б навіть Росії такого не побажав при всій нелюбові. Це ті речі, коли лікар змушений собою підмінити бога, вирішувати, рятувати життя людині чи ні. Ось це - катастрофа.

– Що стосується посилення відповідальності за порушення карантину - чи варто чекати нових рішень Верховної ради?

– Ми прийняли закон щодо посилення.

– Ще якесь буде?

– Поки подивимося, як це спрацює, йому треба ще трохи попрацювати.

– Ситуацію з ліжками і киснем ще можна виправити, але що робити із браком лікарів і медперсоналу?

– Необхідно просто почати платити гідну зарплату. У нас проблема не з кількістю лікарів, у нас проблема з відношенням суспільства до своїх лікарів. У них найнижча зарплатня серед усіх професій. І цю проблему завдяки президенту ми в минулому році цими COVIDними надбавками вирішили.

Але це знову ж ручний режим, а я страшенно ненавиджу ручний режим - в економіці, в охороні здоров'я не повинно бути ручного режиму. Все має діяти за принципом алгоритму. Тобто цю проблему ми повинні вирішити - соціальний захист лікарів. Я обурений, постійно воюю зі соцстрахом, Міністерством соціальної політики та Міністерством охорони здоров'я, що навіть маючи закон про страхування життя та інвалідності лікарів через COVID, люди повинні принижуватися і півроку ходити і вибивати ці виплати. Тут я повністю на боці тих, хто каже - навіть якщо всього вистачить, лікарів не вистачить.

Люди йдуть з професії, навіть не виїжджаючи з країни. Кримінальна відповідальність, а зарплата як у білетера. Я не хочу образити професію білетера в кінотеатрах. Будь-яка професія - це гордість, будь-яка робота - це добре. Але коли у нас лікар, який навіть зробивши трохи неправильний надріз, відразу потрапляє під кримінальну статтю про нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, він точно не повинен отримувати як білетер. Я за те, щоб білетер отримував високу зарплатню, але тоді лікар повинен отримувати більше.