Украине отказывались давать вакцину по COVAX без снятия ответственности с производителей

В Украину отказывались поставлять вакцину от коронавируса по программе COVAX без снятия ответственности с производителей . Такое требование было от производителей вакцин.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.

Он отметил, что требование о снятии ответственности исходит от всех производителей вакцин, которые зарегистрированы в Украине и в мире.

"Это были требования по COVAX. Помните, министр заявлял - мы завтра получим, мы послезавтра получим. Потом оказалось, что производители по COVAX не дают вакцину в те страны, которые не приняли такое законодательство. Сегодня законодательство принято", - заявил Радуцкий.

Он отметил, что закон включает пункты об ответственности государства.

"Мы сняли ответственность с медработника, при условии, что он правильно вколол вакцину, которую правильно сохраняли, проверил противопоказания. Ответственность несет не медработник, а государство. Я считаю, что эти две правки, которые мы внесли в этот законопроект, сделали его очень нужным для граждан Украины", - уточнил Радуцкий.